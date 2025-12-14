Свят

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Сред тях са трима мароканци, сириец и египтянин

14 декември 2025, 21:30
Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия
Източник: БТА

В ластите в Бавария обявиха, че са осуетили заговор на ислямисти за терористично нападение. Задържани са били петима души, сред тях трима мароканци, сириец и египтянин, съобщи БНР.

Те възнамерявали да повторят нападенията от 2016 г. в Берлин и от миналата година в Магдебург, когато терористи се врязаха с превозни средства сред посетители на коледни пазари в двата града.

Прокуратурата посочи като вдъхновител на новия заговор 56-годишен египтянин, който служи като имам в джамия в окръг Динголфинг-Ландау североизточно от Мюнхен.

Подсъдим за миналогодишната атака в Магдебург, която струва живота на шестима души, е саудитски арабин, известен с критиките си към Исляма и крайнодесни възгледи.

Източник: БНР    
Бавария ислямисти терористично нападение заговор задържани коледни пазари Берлин Магдебург имам египтянин
Последвайте ни
Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 14 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 14 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 13 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 14 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

България Преди 47 минути

Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л

4 неочаквани причини за висок холестерол

4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно Преди 53 минути

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 4 часа

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

,

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

България Преди 4 часа

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Свят Преди 4 часа

Според Песков те показват, че той не разбира напълно опустошенията, причинени от Втората световна война

,

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

Любопитно Преди 4 часа

Как е възможно може да прочетете в следващите редове

,

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Свят Преди 5 часа

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 5 часа

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

,

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Свят Преди 5 часа

Най-малко 12 души бяха убити, а 30 - ранени, при стрелбата на плажа Бонди в Сидни

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 6 часа

Разследването е за наркотрафик

,

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

България Преди 6 часа

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 7 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

България Преди 7 часа

Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 7 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 8 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 8 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

„Семейство завинаги“: Ейми Шумър и Крис Фишер се разделят след 7 години брак

Edna.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света

Edna.bg

ПАОК се срина срещу Душан Керкез, Десподов с картон за симулация и пропуски

Gong.bg

Хендерсън посвети първия си гол аз Брентфорд на Диого Жота (снимка)

Gong.bg

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Nova.bg

13-годишният син на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Nova.bg