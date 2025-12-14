Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

В ластите в Бавария обявиха, че са осуетили заговор на ислямисти за терористично нападение. Задържани са били петима души, сред тях трима мароканци, сириец и египтянин, съобщи БНР.

Те възнамерявали да повторят нападенията от 2016 г. в Берлин и от миналата година в Магдебург, когато терористи се врязаха с превозни средства сред посетители на коледни пазари в двата града.

Прокуратурата посочи като вдъхновител на новия заговор 56-годишен египтянин, който служи като имам в джамия в окръг Динголфинг-Ландау североизточно от Мюнхен.

Подсъдим за миналогодишната атака в Магдебург, която струва живота на шестима души, е саудитски арабин, известен с критиките си към Исляма и крайнодесни възгледи.