Любопитно

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния му съперник

14 декември 2025, 21:05
23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча
Източник: Getty Images

С уперзвездата на професионалния кеч Джон Сина сложи край на славната си кариера в WWE, след първа загуба от 20 години насам. Сина бе сломен от бившия двукратен шампион в тежка категория на WWE Гюнтер, съобщи NOVA.

Вместо да произнесе реч, Сина остави лентите си за китки и обувките си на ринга, изкачи рампата, обърна се и за последен път поздрави камерата и феновете.

„Последният път е сега“ — така бе наречен турнирът, в който 16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния съперник на Джон Сина в неговия финален мач преди оттеглянето му от активната кариера.

За 8 570 дни от дебюта си Сина спечели 17 световни титли и създаде емблематичната реплика „You Can’t See Me“, превърнала се в негова запазена марка и част от попкултурата. Но влиянието му далеч надхвърля успехите на ринга. За едни той е легенда на кеча, за други — утвърден филмов актьор, а за мнозина — символ на съпричастност и надежда чрез фондацията Make-A-Wish, с която е изпълнил над 650 желания на деца с тежки заболявания.

От дебюта си през 2002 година образът му преминава през няколко ключови трансформации — от агресивен новак, през харизматичния рапърски персонаж „Докторът на Туганомикса“, до героичния образ, въплъщаващ мотото „Никога не се отказвай“, което го превръща в пример за цяло поколение фенове.

Въпреки периодичните критики за уменията му на ринга, анализатори и фенове са единодушни, че Сина е бил основен икономически и символен двигател за WWE, особено в периода между 2005 и 2015 година, когато компанията разчиташе на него като свое лице пред глобалната аудитория.

Извън ринга той печели допълнително уважение с харизма, постоянство и внимателно изграден, автентичен личен бранд, който надхвърля границите на спорта. Актьорската му кариера, рекламните партньорства и обществената му ангажираност затвърждават статута му на световна знаменитост.

През 2024 година Сина обяви, че 2025 г. ще бъде последната му година като активен състезател, като открито говори за натрупаните контузии, операциите и физическата цена на кариерата си.

Макар да се оттегля от активния кеч, Джон Сина няма да напусне напълно WWE, след като подписа петгодишен договор като посланик на компанията и ще продължи да бъде нейно лице извън ринга.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 14 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 14 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 14 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 14 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 34 минути

Сред тях са трима мароканци, сириец и египтянин

4 неочаквани причини за висок холестерол

4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно Преди 57 минути

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Свят Преди 3 часа

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“

.

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Свят Преди 3 часа

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 4 часа

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

,

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

България Преди 4 часа

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Свят Преди 4 часа

Според Песков те показват, че той не разбира напълно опустошенията, причинени от Втората световна война

,

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

Любопитно Преди 5 часа

Как е възможно може да прочетете в следващите редове

,

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Свят Преди 5 часа

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 5 часа

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

,

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Свят Преди 5 часа

Най-малко 12 души бяха убити, а 30 - ранени, при стрелбата на плажа Бонди в Сидни

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 6 часа

Разследването е за наркотрафик

,

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

България Преди 6 часа

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 7 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

България Преди 7 часа

Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 8 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

„Семейство завинаги“: Ейми Шумър и Крис Фишер се разделят след 7 години брак

Edna.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света

Edna.bg

ПАОК се срина срещу Душан Керкез, Десподов с картон за симулация и пропуски

Gong.bg

Хендерсън посвети първия си гол аз Брентфорд на Диого Жота (снимка)

Gong.bg

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Nova.bg

13-годишният син на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Nova.bg