Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Радев на Ханука: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността

14 декември 2025, 20:09
Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш
Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов
След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение
ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки
В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване
Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция
Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините
Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

В понеделник, 15 декември, точно в 10 започват консултациите при президента. До тук се стигна след оставката на премиера Росен Желязков, съобщи NOVA.

Първи на "Дондуков" 2 за консултация с президента ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. Час и половина по-късно процедурата продължава с коалиция ПП-ДБ, които бяха втори по подкрепа на последните парламентарни избори.

Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили, за да се премине към следващата стъпка в Конституцията, но очакваме по време на разговорите да чуем и въпроси, свързани с бюджета от страна на държавния глава, както и дали виждат политическите партии възможност за съставяне на кабинет в рамките на този парламент. След като преминат всички консултации, ще се премине и към раздаването на мандати - отново първият ще отиде при ГЕРБ-СДС, след това ПП-ДБ, а третият би отишъл при партия по избор на президента.

Днес президентът присъства на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука в Централната софийска синагога. Той обаче не коментира предстоящите политически процеси, а в словото си изрази съболезнования за нападението навръх еврейския празник в Сидни, при което загинаха няколко души.

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността. Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устремът на младостта аз вярвам ще градят един по-добър и по-справедлив свят, каза президентът Румен Радев.

На иврит "Ханука" означава "посвещение". Празникът отбелязва повторното освещаване на Храма в Йерусалим през II в. пр.н.е., след като малка група еврейски бойци го освобождава от чуждестранните окупатори. Президентът присъства на отбелязването на осмия ден на празника Ханука в Централната софийска синагога през 2023 г. 

