В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

14 декември 2025, 12:28
ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

В навечерието на консултациите при президента и след оставката на кабинета "Желязков", от ПП-ДБ нямат намерение да предлагат правителство.

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен, за да може нова финансова рамка да бъде приета от ново правителство, което да заложи своите политики, предаде NOVA.

А преди очаквания предсрочен вот, от ПП-ДБ настояват и за промени в Изборния кодекс.

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“ 

"Нещото, което със сигурност ще предложим, е връщане на машинното гласуване, тъй като то до голяма степен гарантира елиминиране на много манипулации, които видяхме на последните избори. Не всички, разбира се, купуването на гласове няма как да бъде елиминирано без МВР, но всичко останало може да бъде решено с машини и това ще предложим", коментира съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.

Източник: NOVA    
ПП ДБ консултации бюджет машинно гласуване
Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, 10 загинали, има и ранени (ВИДЕО)

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Преди 6 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Преди 5 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Преди 5 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Преди 6 часа

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 15 минути

Пожар е избухнал във Волгоградска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 1 час

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 2 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

<p>Днес празнуват всички с красивите зимни имена...</p>

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Любопитно Преди 4 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 5 часа

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Свят Преди 5 часа

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 5 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 5 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 5 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 6 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

Какво време ни очаква в неделния ден

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 14 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 14 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 15 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 15 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 16 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Михаела Маринова: Научих, че силните мъже са рядкост

Edna.bg

Честит рожден ден на edna божествена жена: Теодора Духовникова

Edna.bg

Джери Перейра съдействал за трансфера на колумбиеца в ЦСКА

Gong.bg

Виктор Гончаренко поема националния отбор на Беларус

Gong.bg

Започна операцията по изтегляне на кораба „Кайрос“ край Ахтопол

Nova.bg

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Nova.bg