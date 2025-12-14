Свят

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“

14 декември 2025, 19:03
Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма
Източник: gettyimages

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху осъди смъртоносната стрелба на еврейския празник Ханука в Сидни днес и заяви, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, който подкрепя създаването на палестинска държава, че подхранва антисемитизма, предаде Ройтерс.

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“ и добави, че през август е написал в писмо до австралийския премиер, че австралийските правителствени политики насърчават и окуражават антисемитизма в страната.

„Написах: „Призивът ви за палестинска държава подхранва огъня на антисемитизма. Той е награда за терористите от „Хамас“. Дава смелост на онези, които заплашват австралийските евреи и окуражава омразата към евреите, която сега дебне по вашите улици“, заяви в изявлението си израелският премиер.

На 11 август Албанезе заяви, че Австралия ще признае палестинска държава по време на Общото събрание на ООН през септември – стъпка, която последва същото решение от Франция, Великобритания и Канада.

В днешното си изказване Нетаняху обвини правителството на Албанезе, че „не е направило нищо да спре разпространяващия се антисемитизъм в Австралия“.

„Оставихте болестта да се разпространи и резултатът са ужасяващите атаки срещу евреите, които видяхме днес“, добави той.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Нетаняху Албанезе Антисемитизъм Палестинска държава Смъртоносна стрелба Сидни Ханука Израел Австралия Тероризъм
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 12 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 12 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 11 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 12 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 1 час

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

,

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

България Преди 2 часа

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 3 часа

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 3 часа

Разследването е за наркотрафик

,

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

България Преди 3 часа

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 4 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 5 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 6 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 6 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 6 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 7 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 7 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 8 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 8 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света

Edna.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Кметът на Враца след класирането: В такива моменти треньорът поема отговорност

Gong.bg

Витоци покори върха, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

Gong.bg

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Nova.bg

13-годишният син на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Nova.bg