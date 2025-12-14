България

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

14 декември 2025, 17:26
Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв
Източник: iStock

Ц ентъра по трансфузионна хематология в Плевен има остра необходимост от кръв. Недостигът тревожи екипа заради големия брой почивни дни през декември и заради факта, че центърът обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област, съобщи БНР.

Дарете кръв, помогнете на тези, които имат нужда в болниците, за едно спокойно прекарване на празниците. Този апел отправи д-р Василина Василева, началник на отдел "Кръводаряване" в Районния център за трансфузионна хематология.

"Чакат ни едни 10 дни, в които ние няма да имаме никакъв приток на кръв. Положението е изключително притеснително и моля хората да дарят кръв, за да са ни спокойни почивните дни и да може пациентите, които са с хронични състояния, да бъдат спасени при нужда от спешно кръводаряване. Здравето е най-важно. Който иска да дарява, без значение каква му е кръвната група, да заповяда", призова тя.

Районният център по трансфузионна хематология се намира в двора на Медицинския университет на бул. "Русе" 36 - от понеделник до петък от 08.00 до 18.30 часа. 

Източник: БНР    
Кръводаряване Недостиг на кръв Плевен Трансфузионна хематология Спешна нужда Почивни дни Регионален обхват Д-р Василина Василева Пациенти Медицински университет
Последвайте ни
МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 10 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 10 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 9 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 10 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Свят Преди 1 час

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 1 час

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 3 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 4 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 4 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 5 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 5 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 6 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 6 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 6 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 7 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 7 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 7 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

България Преди 8 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света (СНИМКА)

Edna.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Кметът на Враца след класирането: В такива моменти треньорът поема отговорност

Gong.bg

Витоци покори върха, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

Gong.bg

Езикът на омразата като стратегия: Политически маркетинг или култура на общуване

Nova.bg

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Nova.bg