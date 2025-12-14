Свят

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

14 декември 2025, 16:46
Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември
Източник: БТА

О бединеният фронт на синдикатите организира обща стачка и демонстрация в Брюксел в понеделник, 15 декември. Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството.

Призивът обхваща всички сектори, попадащи под юрисдикцията на Федерацията Валония–Брюксел. Тази нова мобилизация следва действията от ноември, когато след обявяването на федералния бюджет вече се проведоха три дни на стачки.

Конфедерацията на работодателите в спортния и социокултурния сектор (Cessoc) напомня, че стачните дни се считат за разрешени, но неплатени отсъствия. Участващите в стачката работници обаче могат да получат обезщетение за компенсиране на загубата на доход.

Както и при предишните акции, се очакват сериозни нарушения в движението на влаковете, работата на училища и детски градини, обществените услуги и редица търговски обекти. 

Източник: БГНЕС    
Обща стачка Демонстрация Брюксел Бюджет Правителство Синдикати Валония-Брюксел Обществени услуги Нарушения на транспорта Обезщетения
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 9 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 9 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 9 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 9 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 1 час

Разследването е за наркотрафик

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 2 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 3 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 4 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 4 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 4 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 5 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 5 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 5 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 6 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 6 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 6 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

България Преди 7 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

<p>Нова измама в интернет, този път замесиха Бачковския манастир</p>

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

България Преди 8 часа

До този момент са подмамени около 30 души

<p>Днес празнуват всички с красивите зимни имена...</p>

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Любопитно Преди 8 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Защо все повече жени на средна възраст си тръгват от брака – без изневяра и без скандал

Edna.bg

Милан с грешна стъпка, но запазва върха

Gong.bg

Дилета и Кариус обявиха страхотна новина

Gong.bg

Заради блокадите в Гърция: Близо 30 км е опашката от тирове на „Капитан Андреево“

Nova.bg

Какво ни очаква през 2026 година: Най-големите събития и любопитни факти

Nova.bg