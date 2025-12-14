Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

О бединеният фронт на синдикатите организира обща стачка и демонстрация в Брюксел в понеделник, 15 декември. Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството.

Призивът обхваща всички сектори, попадащи под юрисдикцията на Федерацията Валония–Брюксел. Тази нова мобилизация следва действията от ноември, когато след обявяването на федералния бюджет вече се проведоха три дни на стачки.

Конфедерацията на работодателите в спортния и социокултурния сектор (Cessoc) напомня, че стачните дни се считат за разрешени, но неплатени отсъствия. Участващите в стачката работници обаче могат да получат обезщетение за компенсиране на загубата на доход.

Както и при предишните акции, се очакват сериозни нарушения в движението на влаковете, работата на училища и детски градини, обществените услуги и редица търговски обекти.