България

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

14 декември 2025, 10:16
Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция
Източник: БТА

И зключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

Интензивно е движението на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония.

Източник: Биляна Иванова/БТА    
14 декември: Покоряването на Антарктида
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 4 часа
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 3 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 3 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 3 часа

