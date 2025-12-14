След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

С лед повече от 232 години в САЩ спира сеченето на монети от 1 цент. По разпореждане на Доналд Тръмп през ноември в САЩ бяха отсечени последните монети от 1 цент, а тази седмица те ще бъдат предложени на търг.

Според Белия дом решението за прекратяване производството на 1 цент е взето по икономически съображения. Монетата все по-рядко се използва за разплащане, а производството ѝ струва четири пъти повече от номиналната ѝ стойност, пише БНР.

Последните отсечени монети ще се продават на търг в комплекти по три: един цент, който е отсечен в Денвър, и още 2 цента, отсечени във Филаделфия, където преди 232 години е създадено първото пени. Сега са изработени 232 комплекта. Във всеки от тях едната от трите монети е от 24-каратово злато.

Всеки комплект включва сертификат за автентичност и оригиналните матрици, използвани за изработката. Търгът е в четвъртък. Специалният комплект №232 в момента е на цена от 290 000 долара.