България

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

14 декември 2025, 15:34
Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България
Източник: iStock

В сяка страна има глас в Европейската централна банка (ЕЦБ), чиято сила зависи от смислените идеи в паричната политика, посочи Антонио де Соуза, бивш гуверньор на Централната банка на Португалия, в отговор на въпрос на БТА.

"Когато ставаше въпрос за Португалия, аз бях глас, който не беше заглушен, преди да успея да постигна поне нещо, което беше приемливо за нас. В крайна сметка зависи от вашия управител, защото той може да има повече или по-малко глас, ако е способен да наложи своята личност и своите идеи. Най-вече не толкова личност, колкото повече идеи, които имат смисъл от научна или парична гледна точка", каза Антонио де Соуза, който в момента е член на Управителния съвет на Банката на Португалия.

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари. А най-големият проблем е бил стабилизиране на националната валута - португалското ескудо, за да бъде Португалия избрана сред държавите, които да въведат първи единната валута. Важна за това била и подкрепата на основните партии в Португалия за еврото.

Ние бяхме в най-лошата позиция по отношение на шансовете за участие и всъщност бяхме едни от малкото, които стриктно спазваха всички критерии, спомни си той.

По думите му създаването на евросистемата е означавало изграждане от нулата на нещо напълно ново. Имахме срещи поне два пъти месечно, което вече не е така, защото сега всичко е уредено и нещата вървят нормално, обясни той. Но на прага на валутния блок за първите страни ситуацията е била свързана с много работа по нещо, което никой не е знаел как точно ще изглежда.

Това е причината, поради която еврото беше създадено финансово на 1 януари 1999 г., но вие го видяхте в джобовете си едва на 1 януари 2002 г. Така че тези три години бяха в известен смисъл буфер, за да можем да подготвим всичко напълно, защото най-лошото, което можеше да се случи, беше да стигнем до 2002 г. и нещо да не функционира, каза Антонио де Соуза. По думите му по отношение на изгледа на парите не е постигнат консенсус за пълна равнопоставеност и именно това личи в националната страна на монетите. Но за банкнотите, ако са различни за отделните страни, няма да повярвате, че те имат еднаква стойност, обясни той защо те са еднакви за всички.

Платежните системи също е било необходимо да бъдат унифицирани, за да не настъпи хаос, както и счетоводните процедури.

България обаче по думите му е в съвсем друга позиция днес, над 25 години по-късно. "Имате предимството, че всичко вече е правено. Вашата Централна банка ще знае точно какво трябва да направи", подчерта той.

Освен постигането на съгласие в ЕЦБ по основните въпроси на структурата, другото, което е трябвало да направят страните, е да обяснят възможно най-добре на гражданите си какво ще се случи и какви ще бъдат последствията за ежедневието им. Тригодишният период между 1999 и 2002 г. не беше необходим, защото всичко беше готово в началото на 2001 г. Но ние вече бяхме обявили, че ще е 2002 г., така че не искахме да създаваме още по-голяма бъркотия, каза той.

Португалия посреща еврото физически в началото на 2002 г. с над 500 банкомата в цялата страна. Около 1 процент от тях не са работели в първия ден, но за ден-два са били препрограмирани. Според него е било лесно превръщането на ескудото в евро, защото 200 към 1 е кръгло число. Периодът за адаптация е бил шестмесечен, но само след три месеца около 98 на сто от старите банкноти вече са били в трезорите на банките.

Икономиката продължи да бъде основно същата още две или три години. С много силен сектор на жилищното строителство. Лихвените проценти бяха също толкова ниски, разказа Антонио де Соуза. Оценката тогава била, че е имало закръгляне на цените нагоре при малките покупки, плащани в брой, което е формирало еднократен ръст на инфлацията от порядъка на 0,2-0,3 процентни пункта.

През следващата година не е наблюдавано вече никакво въздействие. Еврото постепенно донесло на страната увеличение на чуждестранните инвестиции и растеж на икономиката, движен както от жилищното строителство, така и от разрастването на туризма. 

Източник: БТА/Веселина Йорданова    
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: ЕС с остра реакция след атаката в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: ЕС с остра реакция след атаката в Сидни

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 9 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 9 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 8 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 9 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 27 минути

Разследването е за наркотрафик

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 1 час

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 3 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 3 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 3 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 4 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 4 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 5 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 5 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 5 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 6 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

България Преди 6 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

<p>Нова измама в интернет, този път замесиха Бачковския манастир</p>

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

България Преди 7 часа

До този момент са подмамени около 30 души

<p>Днес празнуват всички с красивите зимни имена...</p>

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Любопитно Преди 7 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Защо все повече жени на средна възраст си тръгват от брака – без изневяра и без скандал

Edna.bg

Милан с грешна стъпка, но запазва върха

Gong.bg

Дилета и Кариус обявиха страхотна новина

Gong.bg

Какво ни очаква през 2026 година: Най-големите събития и любопитни факти

Nova.bg

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Nova.bg