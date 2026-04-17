България

"Законна кражба": Д-р Николай Болтаджиев за драстичните разлики в цените на едни и същи лекарства в болниците

17 април 2026, 11:12
Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

Р азлики от десетки хиляди левове в цените на идентични лекарства между различни болници поставят въпроси за начина на разходване на средствата в здравната система, заяви за NOVA бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев.

Едно и също лекарство, с идентични параметри, може да бъде закупено за около 46 000 лева в една болница и за 150 000 лева в друга, като има случаи и на още по-драстични разлики. Той определи ситуацията като „законна кражба“, тъй като всички действия формално се извършват в рамките на действащото законодателство.

Болтаджиев обясни, че проблемът произтича от модела на финансиране, при който болниците купуват лекарствата със средства от НЗОК, но сами договарят цените. Според него именно директорите на болниците определят стойността, което създава предпоставки за сериозни ценови разлики.

Той подчерта, че действащата уредба от 2011 г. не е променяна съществено и позволява подобна практика. По думите му, въпреки че формално се спазват правилата за обществени поръчки, системата води до по-високи разходи за Здравната каса.

„Проблемът е, че се купува с публични средства, но договарянето не се прави от платеца“, посочи той, като предложи НЗОК да поеме директното договаряне на цените, както е при други лекарства като инсулина.

Болтаджиев допълни, че подобни практики съществуват от години, включително при онколекарствата, и според него водят до неефективно разходване на публични средства. Той изрази съмнение, че настоящият модел защитава обществения интерес, и настоя за промяна в начина на централизирано договаряне на медикаментите.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 15 часа
Ексклузивно

Преди 17 часа
Ексклузивно

Преди 13 часа
Ексклузивно

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 51 минути

Последният ред от молитвата всъщност е препратка към Езекиил 25:17; обаче пълният текст на прочетеното от Хегсет по-тясно наподобяваше емблематичен монолог, изнесен от героя на Самюъл Л. Джаксън, Джулс Уинфийлд, във филма от 1994 г. „Криминале" (Pulp Fiction)

България Преди 1 час

Българският тенисист регистрира най-слабото си класиране от 2012 година насам

Парламентарни избори Преди 1 час

Документи за самоличност на 19 април: С какво е позволено да се легитимирате пред секционната комисия

България Преди 1 час

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Парламентарни избори Преди 1 час

Пет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според "Мяра"

Технологии Преди 1 час

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

Свят Преди 1 час

ФБР потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица

Свят Преди 1 час

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

Снимката е генерирана с изкуствен интелект

Свят Преди 2 часа

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

Свят Преди 2 часа

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

България Преди 3 часа

При акция на МВР са открити близо 200 000 евро, арестувани са четирима души, а разследването е под надзора на прокуратурата във Варна

Любопитно Преди 3 часа

Честваме и паметта на свещеномъченик Симеон Персийски

Парламентарни избори Преди 3 часа

Над 6,5 милиона избиратели ще гласуват в над 11 000 секции в страната и чужбина

Свят Преди 3 часа

Повредена е критична енергийна инфраструктура, съобщиха украинските власти

Свят Преди 4 часа

Оли Робинс напуска поста на фона на разследвания за назначения и връзки с Джефри Епстийн

Свят Преди 4 часа

Катастрофата е станала в труднодостъпен район на Западен Калимантан, причините се изясняват

Всичко от днес

От мрежата

