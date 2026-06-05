Четири месеца след смъртта на мъж в Бистрица - близките му настояват за справедливост

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Ч етири месеца след смъртта на 47-годишен мъж в центъра на Бистрица неговите близки продължават да настояват за справедливост и отговори по разследването.

Случаят датира от февруари, когато мъжът прави забележка на млад шофьор за високата скорост, с която преминава по улицата, докато той пресича. Последвали спречкване, удар по главата и падане на земята. По-късно пострадалият умира от получените травми.

Обвиняемият Йордан Бушняков е задържан при опит да напусне страната. Първоначално му е наложен домашен арест, но след протест на жители на Бистрица и искане на Софийската градска прокуратура (СГП) мярката е изменена на „задържане под стража“.

Два месеца по-късно съдът заменя ареста с парична гаранция от 5000 евро. Мотивът е, че е достигнат максималният срок за задържане по първоначалното обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор, обвинението е променено на умишлено убийство, извършено по хулигански подбуди. Преди месец защитата е поискала отвод на прокурора, като към момента няма решение по това искане.

От Софийската градска прокуратура са посочили, че разследването е към своя край. Извършени са огледи, разпитани са свидетели, назначени са експертизи и са събрани допълнителни документи.

Близки на жертва на пътя излязоха на протест

Близките на починалия обаче твърдят, че не получават достатъчно информация за развитието на делото.

„До този момент нямаме никаква информация, освен чрез медиите. При опит на нашия адвокат да се запознае с хода на делото въобще не му беше върнат дори отговор“, заяви приятел на семейството.

По думите му събраните доказателства включват видеозаписи и свидетелски показания.

„Има видеозаписи от камери, на които се вижда как обвиняемият му нанася побой. Адвокатите му не отричат, че той го удря, има и свидетели. Не виждаме какво точно се разследва“, каза още той.

Съпругата на починалия - Ани, майка на едногодишното им дете, постави въпроси около документи, които е подписала след смъртта на мъжа си.

„На 4 февруари ни повикаха да разпиша за освобождаване на трупа и тогава се оказва, че съм разписала молба, с която се отказвам от повторна аутопсия. Това го разбирам преди 20-25 дни“, заяви тя.

По думите ѝ никога не е искала и не е знаела, че подписва подобен документ.

„Апелът ми е да има справедливост. Този случай не заслужава да остане заметен под килима“, каза още жената.

Жители на Бистрица твърдят, че след освобождаването си обвиняемият е бил забелязван на различни места в селото.

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„Миналата седмица приятел ми сподели, че го е видял да дрифтира с колата необезпокояван. Страх ни е вече дали няма да се срещнем с него и каква ще бъде развръзката“, заяви приятел на семейството.

Местни жители разказаха и за комуникация с майката на обвиняемия. Според тях тя е изпращала съобщения, в които е защитавала сина си.

„Написа ми: „Засега той не е убиец“. Какво значи „засега?“, коментира близка на семейството.

Друг жител на селото заяви, че обвиняемият е бил забелязан в нощно заведение преди около две седмици.

„Ние просто искаме справедливост“, заявиха събралите се близки, приятели и жители на Бистрица.

Според тях с течение на времето въпросите около случая не намаляват, а очакването на отговори от институциите продължава.