Технологии

AI е по-скъп от човешките служители (засега)

Използването на изкуствен интелект за замяна на хора в момента не е икономически изгодно за повечето компании. Това обаче може да се промени с развитието на технологията и намаляването на разходите за разработка и употреба

Мартин Дешев Мартин Дешев

5 юни 2026, 10:03
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Наближава повратен момент за изкуствения интелект

П реобладаващият наратив за изкуствения интелект беше прост: корпоративните лидери внедряват агенти, съкращават човешкия персонал и наблюдават как оперативните разходи падат рязко. Реалността на корпоративните финанси обаче преобръща този сценарий изцяло с главата надолу. С мащабирането на интеграцията на AI в предприятията, в Силициевата долина се очертава изненадваща финансова истина: в момента AI всъщност е по-скъп от хората, които е предназначен да допълни или замени.

Финансовите пукнатини за ефективността на изкуствения интелект станаха неоспорими, когато Брайън Катандзаро, вицепрезидент по приложно дълбоко обучение в Nvidia, дръпна завесата над вътрешната икономика на чиповия гигант. „За моя екип цената на изчисленията е далеч над разходите за служителите“, разкри Катандзаро, цитиран от Fortune. Когато самата компания, произвеждаща хардуера, захранващ глобалната революция в областта на изкуствения интелект, признава, че сметките за изчисления засенчват заплатите на първокласните инженери, екипите по корпоративни финанси обръщат внимание.

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Това не е изолирана странност в технологичните изследвания. Културна и оперативна промяна, известна в технологичните среди като „tokenmaxxing“, драстично увеличи корпоративните разходи. В желанието си да достигнат ключовите показатели за ефективност на изкуствения интелект, фирмите силно се осланят на модели, за да автоматизират рутинните процеси. Тъй като корпоративните платформи с изкуствен интелект таксуват въз основа на единици данни, наречени „токени“ (където приблизително 750 думи се равняват на 1000 токена), непрекъснатите фонови задачи, сложният анализ на кодовата база и автономните агенти с изкуствен интелект обработват милиони токени за секунди.

Резултатът е големи сметки. Uber например откри, че инженерите му са изчерпали напълно целия бюджет на компанията за инструменти с изкуствен интелект за 2026 г. до април. Microsoft започнаха да отнемат вътрешни лицензи за инструменти като Claude Code на Anthropic, след като разходите за ползване се оказаха твърде високи, съобщава MorningStar. А Amazon премахна вътрешна класация, която проследяваше използването на изкуствен интелект от служителите, след като осъзна, че работниците изпълняват излишни, скъпи автоматизирани задачи само за да се изкачат в корпоративната класация. Скорошно проучване на PwC подчертава това широко разпространено финансово напрежение, разкривайки, че 56% от корпоративните изпълнителни директори са отчели абсолютно нулев ръст на приходите или нулеви икономии на разходи от внедряването на изкуствен интелект досега. 

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За много задачи човешкият работник все още представлява по-икономичният вариант. Представител на отдел „Обслужване на клиенти“, административен асистент или анализатор на начално ниво обикновено струва на работодателя предвидима заплата. За разлика от това, система с изкуствен интелект, способна да извършва сравнима работа, може да изисква скъпа облачна инфраструктура, софтуерни лицензи, разходи за интеграция, мониторинг и текуща поддръжка. Предприятията трябва също така да плащат за системи за киберсигурност, съответствие и контрол на качеството, за да гарантират, че генерираните от изкуствения интелект резултати остават точни.

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И все пак малко лидери в индустрията очакват тази ситуация да продължи вечно. В исторически план разходите за изчисления са склонни да спадат драстично с течение на времето. Същият модел се наблюдава и при персоналните компютри, облачните изчисления и интернет връзките. Това, което първоначално изглежда скъпо, често става достъпно с подобряването на хардуера и появата на икономии от мащаба. Анализаторите в индустрията прогнозират, че финансовият поврат ще настъпи между 2028 и 2030 г., водена от три структурни промени. Възходът на SLM (модели с малък език), предимствата на хардуерната архитектура и локализираната обработка на AI.

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Повратната точка ще варира в зависимост от индустрията. Някои силно повтарящи се офис задачи биха могли да станат по-евтини за автоматизиране през следващите три до пет години. По-сложните професии, които изискват преценка, креативност, изграждане на взаимоотношения или отчетност, може да отнемат значително повече време. Най-вероятният резултат не е внезапна подмяна на работниците, а постепенна промяна, при която изкуственият интелект става все по-рентабилен за рутинни задачи, докато хората се фокусират върху дейности с по-висока стойност. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии служители работници бизнес работодатели интернет онлайн услуги
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