К ремъл е запознат с отвореното писмо на украинския лидер Володимир Зеленски, а руският президент Владимир Путин ще бъде информиран за него по-късно, заяви снощи пред журналисти говорителят Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Песков каза, че в Кремъл са видели писмото, но президентът на Русия все още не е имал възможност да се запознае с него поради участие в събитие.
Zelensky is begging for a deal and he wants to meet with President Putin!— Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) June 5, 2026
He can bring his kosher knee pads and can come to Moscow, — per the Kremlin
Russia is now producing 15,000 drones per day and completely overwhelming the kosher mafia in Ukraine. They are prepared to… https://t.co/jCGHLG3MPo pic.twitter.com/grwfz1bEPP
„Имах възможност (да се запозная с писмото)“, заяви говорителят на Кремъл в отговор на журналистически въпрос по този повод.
Кремъл с позиция за писмото на Зеленски до Тръмп
Зеленски публикува снощи на сайта на украинското президентство отвореното писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане край на войната, като предупреди, че в противен случай Украйна ще продължи да се бори за съществуването си, отбелязва Ройтерс.