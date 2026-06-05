Свят

Кремъл: Путин ще бъде информиран за писмото на Зеленски

Путин ще се запознае с предложението по-късно, потвърдиха от Кремъл

5 юни 2026, 10:03
Кремъл: Путин ще бъде информиран за писмото на Зеленски
Източник: БТА

К ремъл е запознат с отвореното писмо на украинския лидер Володимир Зеленски, а руският президент Владимир Путин ще бъде информиран за него по-късно, заяви снощи пред журналисти говорителят Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Песков каза, че в Кремъл са видели писмото, но президентът на Русия все още не е имал възможност да се запознае с него поради участие в събитие.

„Имах възможност (да се запозная с писмото)“, заяви говорителят на Кремъл в отговор на журналистически въпрос по този повод.

Кремъл с позиция за писмото на Зеленски до Тръмп

Зеленски публикува снощи на сайта на украинското президентство отвореното писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане край на войната, като предупреди, че в противен случай Украйна ще продължи да се бори за съществуването си, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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