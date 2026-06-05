Пожар в апартамент в Благоевград отне живота на 67-годишна жена

З агинала е 67-годишна жена при пожар в апартамент в района на ул. „Скаптопара“ в Благоевград, а жена на 35 години е пострадала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен тази нощ около 00:26 часа. На място пожарът е ликвидиран от два екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Причината за пожара е в процес на установяване, допълват от полицията.

Припомняме, че през изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 33 пожара и са реагирали на 185 сигнала за произшествия в страната. При пожарите е пострадал един гражданин, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Жена загина при пожар в блок в Благоевград

Пожарната безопасност е съвкупност от правила и мерки, насочени към предотвратяване на възникването на пожари, ограничаване на техните последици и гарантиране на безопасното евакуиране на хората при критична ситуация. Знанието за това как да се действа правилно е от решаващо значение за оцеляването, тъй като в условията на пожар времето за реакция е изключително ограничено, а паниката е най-големият враг.

Основните правила за превенция включват поддържане на изправността на електрическите инсталации, недопускане на претоварване на контактите, безопасно съхранение на запалими материали и редовна проверка на отоплителните уреди. От съществено значение е наличието на работещи пожароизвестители (детектори за дим) и пожарогасители в дома или на работното място, както и предварителното запознаване с евакуационните планове на сградите.

При избухване на пожар най-важното действие е запазването на самообладание. Ако пожарът е в начална фаза и е малък, може да се опита неговото потушаване с подходящи средства (пожарогасител, одеяло), но ако огънят се разраства или отделя плътен дим, незабавната евакуация е задължителна. Димът е много по-опасен от пламъците, тъй като съдържа токсични газове, които могат да доведат до загуба на съзнание за броени секунди. При задимяване е препоръчително да се движите възможно най-близо до пода, където въздухът е по-чист, като покриете носа и устата си с влажна кърпа.

При евакуация трябва да се избягва използването на асансьори, тъй като при прекъсване на електрозахранването те могат да се превърнат в капан. Вместо това следва да се използват стълбищата. Преди отваряне на врата, тя трябва да се провери с опакото на дланта – ако е гореща, зад нея вероятно има силен огън и не трябва да се отваря. Ако изходът е блокиран, трябва да се остане в стая с прозорец, да се уплътнят празнините под вратите с мокри дрехи, за да не прониква дим, и да се подаде сигнал за помощ на спасителните служби.

Пожарната безопасност е значима не само за индивидуалната сигурност, но и за обществения ред. Всяка държава има строго регламентирани противопожарни норми, които осигуряват защита на живота и имуществото. Осъзнатото поведение, подготовката за евентуални инциденти и бързата комуникация с телефон 112 са фундаментални елементи от културата на безопасност, която може да предотврати трагедии и да спаси човешки животи.