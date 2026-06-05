Военнослужещи разчистват къщи в село Тича след потопа

Б лизо 30 военнослужещи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в котленското село Тича. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Военнослужещите са от 13-о бригадно командване в Сливен и са започнали работа на терен от 8:30 часа тази сутрин. Те разчистват тинята и калта от дворовете и домовете на пострадалите жители. Две машини извозват събраната кал от улиците, като тя не се изхвърля в речното корито, подчерта Кашеров.

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„Мисля, че до края на деня всяка от къщите ще бъде приведена в поносимо състояние, за да могат собствениците да започнат почистването“, каза областният управител. По думите му електроснабдяването в района остава прекъснато и се очаква да бъде възстановено в късните следобедни часове днес.

Обстановката в селото вече е спокойна, а нивото на водата се е понижило значително. Част от жителите на наводнените къщи са прекарали нощта при свои роднини и близки. Вероятно утре или в понеделник ще започне описването на щетите. Ще бъдат предприети действия за осигуряване на държавно финансиране за подпомагане на пострадалите домакинства.

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В село Тича беше обявено частично бедствено положение, след като на 4 юни река Камчия излезе от коритото си и заля около 30 къщи, както и участък от пътя Котел – Омуртаг. Информация за усложнената обстановка е постъпила около 16:30 часа след сигнал за проливен дъжд в планинския район над селото. На места водата е достигнала около един метър височина. По разпореждане на областния управител бе задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert.

През есента на 2025 г. беше извършено почистване на речното корито като превантивна мярка за осигуряване на по-добра проводимост на водите и намаляване на риска при повишаване нивото на реката, написа в своята фейсбук страница кметът на Община Котел Коста Каранашев. Въпреки предприетите действия, изключително интензивните валежи за кратък период доведоха до рязко покачване на водното ниво и усложняване на обстановката, се посочва в поста. Той благодари на местните доброволци и на всички жители за бързата реакция и съдействие в трудната ситуация.