България

"Това е политически санаториум": "Възраждане" искат да се закрие комисията по досиетата

Костадин Костадинов заяви, че комисията харчи милиони и не работи ефективно

5 юни 2026, 10:38
"Това е политически санаториум": "Възраждане" искат да се закрие комисията по досиетата
Източник: БГНЕС

„Възраждане“ са внесли предложение за закриване на комисията по досиетата, съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите на Костадинов на практика тази комисия не работи. „Това е един политически санаториум, в който се уреждат верни партийни другари или политически пенсионери. В който се устройват хора, които получават огромни заплати, които са най-малкото като заплата на депутатите, в някакви случаи надвишават дори министерски заплати“, каза той.

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Костадинов обясни, че бюджетът на комисията за миналата година възлиза на 5 милиона и 300 хиляди лева, но това далеч не е единственият подобен случай. Защото в нашето финансово министерство се разпределят бюджетите на повече от 150 подобни такива институции, каза той.

Един от основните моменти в риториката на новото правителство е свързан с преразхода в държавния бюджет. Говори се вече за свърхдефицит, за който разбира се ние от поне две години говорим, каза още лидерът на „Възраждане“. Той допълни, че още през 2009 г. по времето на Симеон Дянков, министър на финансите в първото правителство на ГЕРБ, той е правил съкращения в бюджетите на музеи, читалища, галерии, БАН и др.

„Нещо подобно виждаме, че се случва и сега, а същевременно в държавния бюджет има пера, които са изключително безцелни, а същевременно се харчат не милиони, а стотици милиони“, каза той.

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Всяка година България плаща милиони левове за най-различни членски вноски в международни организации, към които нашата държавна напрактика няма абсолютно никакво участие, каза Костадинов и даде пример с асоциация, която се бори за запазването на популацията на китове в Северния океан, за която България плаща по около 100 000 лева.

Ако българските управляващи искат действително да избегнат процедурата по свърхдефицит, нека бъдат така добри първо да орежат разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите и майките, каза той. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
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