Задържаха мъж след сигнал за изтезаване на котки във Варна, полицията се самосезира по видеокадри

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П олицията във Варна задържа мъж във връзка с проверка за изтезаване на животни, след като се самосезира по разпространени в социалните мрежи кадри.

На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря на земята къщичка, в която се намират майка котка и малките ѝ. Случилото се след това остава извън обхвата на камерите.

По случая се включиха и организации за защита на животните, които отново настояха за създаване на зоополиция и за специализирано обучение на служителите на реда за реакция при подобни престъпления.

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„Трябва да бъдат подготвени хора, които да могат да направят едно качествено разследване, за да има съставомерно представяне пред прокуратурата и тогава реално обвинение“, заявиха от организациите.

Според хора, следящи случая, едно от котенцата най-вероятно е загинало.

„Вчера се появи едното, тук на покрива са го намерили, днес и другото. Полицаите не дават информация за третото, което той всъщност хваща“, разказа местен жител.

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Живеещи в района изразиха притеснение и от факта, че мъжът е бил въоръжен.

„Този човек се разхожда с оръжие, не може да е нормално това да се случва. Тук има училища, детски градини, деца има постоянно. Той е заплаха за всички“, коментира жител на квартала.

Проверката по случая продължава.