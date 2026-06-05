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Билет за финала на Мондиал 2026 се продава за безумните 11.5 милиона долара

Космическата оферта се появи в официалната платформа на ФИФА, но парадоксът е, че пропускът е за едно от най-лошите места на стадиона с ограничена видимост. От централата обявиха, че нямат контрол над цените, но прибират 30% комисиона

Александър Костадинов Александър Костадинов

5 юни 2026, 10:00
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Абсурдна сума шокира футболните фенове по света, след като единичен билет за финала на Световното първенство по футбол тази година бе обявен за препродажба на главозамайващата цена от 11,499,998.85 долара. Офертата се появи в официалната платформа на ФИФА за препродажба на пропуски.

Сумата за билета от Категория 3 вероятно е обявена с единствената цел да привлече медийно внимание. Причината е, че значително по-добри места от луксозната Категория 1 в момента се търгуват на цени между 29 000 и 1 000 000 долара в същата платформа. Парадоксалното е, че въпросният билет от 11.5 милиона долара е за едно от най-непривлекателните места на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси - Блок 307, ред 22, място 12, което се намира в най-крайните и отдалечени сектори на съоръжението с ограничена видимост към терена.

От ФИФА вече излязоха с позиция, напомняйки, че централата е организация с нестопанска цел и всички нейни приходи се реинвестират обратно във футбола. Оттам подчертаха, че нямат директен контрол върху цените, които отделните частни продавачи определят в платформата за препродажба. Организацията обаче получава солидна комисиона от 30% при всяка подобна успешна трансакция - 15% от продавача и 15% от купувача.

Финалът на Мондиал 2026 ще се изиграе на 19 юли, а дали ще се намери милионер, готов да плати космическата сума за най-лошото място на стадиона, предстои да разберем.

Автор: Александър Костадинов
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