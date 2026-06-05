България

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната

5 юни 2026, 10:54
Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки
Източник: БТА

И звънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос от народния представител Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“. 

Рибарски посочи още, че над 1100 предприятия са преминали оценка по процедурата, но все още не получават решения за финансиране заради започналата проверка. Той попита какво е наложило одита, кога процедурата ще бъде възобновена и дали е възможно да бъде приложен диференциран подход, при който проекти без установени проблеми да получат финансиране.

В отговора си Пеканов отбеляза, че Фондът за справедлив преход разполага с над 1,1 млрд. лева за подкрепа на въглищните региони, но към момента са договорени около 40% от средствата, а разплатените средства са едва 7,5%. Той посочи, че има сериозни притеснения както в България, така и в Европейската комисия относно процедурата за подкрепа на малките и средните предприятия, поради което е възложена одитната проверка.

„Имаме притеснения дали критериите и начинът, по който процедурата е извършена, са били правилни“, заяви вицепремиерът. Той уточни, че одитът все още не е приключил и резултатите ще бъдат оповестени след неговото завършване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пеканов подчерта, че проверката не е насочена към отделни фирми, а към самата процедура и нейната законосъобразност. „Няма да завършим процедура, която е компрометирана, ако се установи, че правилата за избор на спечелилите предприятия са били нарушени“, каза той.

В реплика Рибарски отбеляза, че средствата по механизма за справедлив преход са практически единствените значими инвестиционни ресурси за регионите на Стара Загора, Перник и Кюстендил. Той изрази надежда проверките да приключат възможно най-бързо и да бъде намерено решение, което да даде предвидимост на компаниите, планиращи инвестиции и нова заетост в засегнатите райони.

Пеканов заяви, че кандидатствалите предприятия заслужават яснота и възможност да получат финансиране, но подчерта, че кабинетът няма да допусне продължаване на процедура, ако одитът установи нарушения. „Тези средства трябва да се използват там, където имат най-голям ефект и където ще създават най-много работни места“, посочи вицепремиерът. По думите му правителството няма да допусне финализиране на процедура, ако се установи, че тя е била компрометирана. 

Пеканов: Заради доверието към Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Европейската комисия е отправила към България множество препоръки за предприемане на мерки, особено по линията на антикорупцията, като някои от тях бяха записани в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) като условия за получаване на средства, заяви още Пеканов. 

Темата беше поставена чрез въпрос от народния представител Емине Гюлестан от „Прогресивна България“, която поиска информация какви действия е предприело правителството през последните седмици по препоръките на Европейската комисия, както и дали може да бъде внесена яснота относно отключването на средства след срещата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В отговора си Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната и отбеляза, че липсата на напредък в тази област е била критикувана от години в рамките на механизма за върховенството на закона.

По думите му в Плана за възстановяване и устойчивост е заложено създаването на независим антикорупционен орган, който да отговаря на европейските изисквания и да гарантира институционална независимост. „За съжаление, последващите правителства не намериха воля да създадат такава комисия“, заяви той, като допълни, че това е довело до блокиране на значителни средства в размер на около 400 млн. евро.

Пеканов посочи, че парламентът е приел законодателни промени, които според него отговарят на условията за отпускане на средствата, и благодари на народните представители за подкрепата. 

Той съобщи, че по време на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е бил даден сигнал, че около 370 млн. евро могат да бъдат отключени като част от следващите плащания по ПВУ. „Остават още стъпки до края на август, за да бъде напълно функционираща комисията“, допълни вицепремиерът.

В края на май парламентът прие окончателно на второ четене Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. В едномесечен срок от влизането му в сила следва да бъде избран съставът на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като един член се избира от Народното събрание, един се назначава от президента и по един член се избира от Върховния касационен съд, от Върховния административен съд и от Висшия адвокатски съвет.

Източник: БТА, Николета Василева    
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