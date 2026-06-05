България

Как се стигна до челния сблъсък на два трамвая в София

Основната версия за инцидента е техническа грешка, допусната от единия от ватманите. Само бързата реакция на колегата му в другия трамвай е предотвратила по-голяма трагедия

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Ч етирима души – едно дете и трима възрастни, пострадаха при челен сблъсък между два трамвая в София в четвъртък. Инцидентът стана на натовареното кръстовище между булевардите „Константин Величков“ и „Александър Стамболийски“. 

Основната версия за инцидента е техническа грешка, допусната от единия от ватманите. Пред NOVA началникът на отдел „Безопасност на движението“ в Столичния електротранспорт Атанас Колев даде обяснение за механизма на катастрофата.

„Водачът е трябвало да премине през стрелковото съоръжение, което променя посоката, без да подава ток. Вместо това той е подал ток, което автоматично е прехвърлило стрелката към насрещното движение и е последвал сблъсък с другата мотриса“, каза Колев.

Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

Бърза реакция е предотвратила по-голяма трагедия

Ударът е бил омекотен благодарение на професионалната и навременна реакция на другия ватман. Той е успял да спре превозното средство навреме, което е ограничило силата на сблъсъка и е предотвратило по-тежки последствия за пътуващите.

Веднага след инцидента и двамата водачи са тествани за алкохол и наркотични вещества. Резултатите от пробите им са отрицателни.

След оглед от контролните органи, трамваят е бил прибран в депото на собствен ход. Извънредните проверки са доказали, че машината е в пълна техническа изправност, което изключва версията за внезапен отказ на системите.

По думите на Атанас Колев, ватманът, причинил катастрофата, има петгодишен трудов стаж. Оказва се обаче, че това не е първото му провинение – той вече е бил санкциониран в миналото за преминаване през подобно съоръжение с несъобразена скорост. Предстои дисциплинарна комисия да изясни размера на глобата и последващите наказания за водача.

Източник: Nova.bg    
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