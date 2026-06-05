България

След инцидента край Кресна: Експерти напомнят правила за безопасност по време на гръмотевична буря

В периода между пролетта и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок

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М ъж на 35 години загина, след като беше поразен от мълния в района на обходния път на Кресна по време на буря. Инцидентът е станал, докато работници са се опитвали да се придвижат към автомобил, за да се укрият от влошаващото се време.

По информация, представена в репортаж на NOVA, работниците са били на строителния обект за кратко време, за оглед и планиране на предстоящи дейности. В този момент обаче се е разразила буря.

Мъжете са тръгнали към автомобила, за да се скрият, но миг преди да влезе вътре 35-годишният мъж е бил покосен от мълния и е загубил живота си на място.

Мълния уби млад мъж, втори работник е бил до него при удара

Трагичният случай е повод за разговор с експерти от Планинска спасителна служба, сред които и Благовест Побецанов, който дава препоръки за поведение при гръмотевични бури в планината.

„В преходния период между пролетта и лятото има повече дъждове и гръмотевични бури. Препоръчително е да се следи прогнозата за времето и при лоши условия да не се предприемат излети“, посочва той.

По думите му бурите най-често се развиват в следобедните часове, затова по-ранното тръгване сутрин е по-безопасно.

При попадане в гръмотевична буря в планината, ако времето между светкавица и гръм е под 30 секунди, това означава опасна близост и трябва незабавно да се търси по-ниска и защитена местност.

„Трябва да се слезе от високите части, от открити била и да се търси подслон. Не е добре да се стои до единични дървета“, обяснява той.

Според съветите му при силна буря е важно човек да се изолира от земята с подложка като раница или сухо яке и да се приклекне ниско до земята.

Ако група хора попадне в такава ситуация, е препоръчително да се разпръснат на разстояние от поне пет метра, без да се губи връзка помежду им.

В градски и планински условия се препоръчва телефоните да бъдат изключени и прибрани, а всички метални предмети, като щеки или други уреди, да бъдат отделени и поставени на разстояние. При движение с велосипед се препоръчва той да бъде оставен поне на пет метра от човека.

„Важно е хората да спазват тези правила, защото гръмотевичните бури стават все по-чести и опасни“, обобщават от екипа.

Източник: NOVA    
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