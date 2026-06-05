Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

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Б рокер на недвижими имоти от Пловдив е задържан и се намира в ареста след сигнал за схема с т.нар. „стоп капаро“ при сделки за апартаменти „на зелено“. По данни от разследването и свидетелства на потърпевши става дума за между 10 и 15 души, които са предавали суми между 5 000 и 35 000 евро, без да получат нито имотите, нито възстановяване на средствата. Общите щети, според различни изчисления в репортажа на Вероника Димитрова, достигат около 200 000 евро.

Сигналите са подадени след серия от оплаквания на клиенти, които разказват, че са били убеждавани да оставят капаро, за да си „гарантират“ покупка на жилища „на зелено“, с обещание за бъдеща препродажба и печалба. Част от плащанията са извършвани по банков път, а други са били предавани в брой.

„Дадохме т.нар. стоп капаро, тоест даваш едни пари, за да си гарантираш апартаментите“, обяснява потърпевша.

Един от потърпевшите разказва, че заедно с негов приятел е вложил общо 23 000 евро, включително комисионни, с идеята да инвестират в четири апартамента. Други свидетелства посочват суми от 10 000, 17 000 и 35 000 евро, като в част от случаите парите са били давани директно на брокера.

„Спестявахме, искахме да инвестираме, имахме пълно доверие на брокера“, разказва един от участниците.

Хората твърдят, че първоначално отношенията с брокера са били коректни и именно това е довело до доверие в последващите сделки. След това обаче започнали забавяния и обяснения, че има проблеми с инвеститори или с връщането на средства, които така и не били възстановени.

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„Днеска, утре, на 15-ти… следващия път не стана“, разказва потърпевш за получаваните обещания.

Друг мъж от Пловдив също твърди, че е дал 17 000 евро за два апартамента, като част от сумата е била предадена на ръка, а останалата по банков път. Той посочва, че не е получил нито имотите, нито парите си обратно.

Според разказите на пострадалите, те са подписвали документи за „стоп капаро“ и предварителни споразумения за конкретни жилища, като в тях са били описани квадратури и условия. Част от тях обаче поставят под съмнение как и кога са били подписвани документите.

„Подпис имаше, но сега кога е сложен - не знам“, казва един от тях.

Брокерът е работил към агенция за недвижими имоти в Пловдив, но управителят ѝ твърди, че в компанията не са постъпвали средства от клиентите и че всички плащания са били получавани лично от него по банков път или в брой.

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„В моята агенция не е пристигнала нито една стотинка“, заявява той.

След първите сигнали към полицията към случая се присъединяват и други потърпевши, които разказват за сходни ситуации. По техни данни общият брой на засегнатите може да надхвърля 10 -15 души, като част от тях са вложили последните си спестявания с надежда за инвестиция в имоти.

Брокерът отрича обвиненията. В кратко изявление той заявява: „Никой не съм излъгал. Не съм взимал никакви пари от хората“, а на последващи въпроси отказва коментар.

Срещу него са постъпили сигнали и за използване на имена на строителни фирми и съмнения за документи, подписвани без знанието на техни представители.

Междувременно Националното сдружение на брокерите на недвижими имоти изпраща позиция, в която настоява за по-строга законова регламентация на бранша, създаване на национален регистър на брокерите и въвеждане на ясни професионални стандарти с цел защита на потребителите.

Разследването по случая продължава, като се проверяват всички документи, плащания и свидетелски показания, а броят на потърпевшите остава в процес на установяване.