Прегръдка между Александър Вучич и Румен Радев преди ключовия форум в Черна гора

С ръбският президент Александър Вучич лично разпространи снимки от срещата с българския премиер Румен Радев. На тях се вижда как двамата са прегърнати преди разговора им на форума за Захадните Балкани в Тиват, Черна гора.

"Тази вечер на неформална вечеря в Котор разговарях с българския министър-председател Румен Радев, в навечерието на утрешната среща на върха между лидерите на Европейския съюз и Западните Балкани в Тиват", съобщи Вучич и уточни: "Разговарях с множество европейски представители и партньори от региона по ключови въпроси за бъдещето на Западните Балкани, европейския път на нашите държави, както и за възможностите за по-нататъшно подобряване на сътрудничеството и укрепване на взаимното доверие".

Лидерите на Европейския съюз и страните от Западните Балкани днес се събират в черногорския град Тиват на среща на върха, посветена на ускоряването на европейската интеграция на региона, икономическото сътрудничество и укрепването на сигурността в Европа.

Сред ключовите теми на срещата в Тиват са ускоряването на процеса на разширяване на Европейския съюз, поетапното включване на страните кандидати в общия европейски пазар, премахването на роуминг таксите между ЕС и Западните Балкани, както и изпълнението на европейския План за растеж на региона. Специално внимание ще бъде отделено на реформите в областта на върховенството на закона, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции.

За България особено значение имат отношенията със Северна Македония. България полага усилия страната да започне преговори за присъединяване към ЕС, но подчертава, че това трябва да стане при изпълнение на Преговорната рамка. Само преди два дни председталеят на Европейския съвет Антонио Коща лично в присъствието на премиера на Северна Македония на няколко пъти повтори, че Скопие трябва да промени Конституцията за да започне преговори.

Часове преди срещата външният министър на Северна Тимчо Муцунски заяви, че в "страната няма условия за промяна на Конституцията" и отпарви необясними обвинения срещу България.

Срещата в Тиват се разглежда като важен политически сигнал от страна на Брюксел, че разширяването на ЕС остава стратегически приоритет на фона на нарастващите геополитически предизвикателства и необходимостта от по-тясна интеграция на региона със Съюза.

В навечерието на срещата властите черногорските власти върна чартърен самолет от Белград с 87 сръбски граждани, който кацна на летището в Тиват два дни преди срещата ЕС - Западни Балкани. След проверка полицията и Агенцията за национална сигурност на Черна гора не позволиха на пътниците да влязат в страната и ги върнаха обратно в Сърбия. Черногорските служби поясниха, че разполагат с оперативни и разузнавателни данни, според които присъствието на тези лица би представлявало риск за вътрешната и националната сигурност по време на срещата на върха.

Според официалните съобщения част от групата е участвала в прояви и събирания с висок риск за сигурността, има регистрации за престъпления и нарушения с елементи на насилие, е свързвана от сръбски медии и опозиционни среди с активистки структури, близки до управляващата в Сърбия партия на Александър Вучич.

Черногорските власти съобщиха също, че при групата са открити комуникационни устройства и транспаранти с надпис „Сърбия побеждава“, свързван с политическата кампания на Вучич.

Веднага след инцидента сръбските власти засилиха граничния контрол към Черна гора, което доведе до сериозни опашки по граничните пунктове.

Сръбската служба за сигурност БИА дори предупреди президента Александър Вучич, че има повишени рискове за сигурността му при посещението в Тиват за срещата на върха.