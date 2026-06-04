България

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Падналият дъжд над Великотърновско наводни Прохода на Републиката

Обновена преди 1 час / 4 юни 2026, 18:42
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О коло 30 къщи са наводнени в село Тича, няма бедстващи хора. Около 17:00 часа е получен сигнал за бедстваща жена в къща край река Голяма Камчия. Тя е била своевременно изведена. Това съобщи пред БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на мястото на наводнението.

По думите му, по-рано днес, около 16:45 часа, река Голяма Камчия излязла от коритото си вследствие на проливен дъжд. Придошлата река е заляла и републиканския път Котел – Омуртаг (I-48). Активирана е системата BG-ALERT, а пътният участък е затворен с цел предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, каза Кашеров.

Информация за усложнената обстановка в село Тича е постъпила около 16:30 часа, когато е било съобщено за проливен дъжд в планинския район над селото, посочи Кашеров.

"Наводнени са между 25 и 30 къщи, като по стените на някои от тях личат следи, показващи, че водата е достигнала около един метър височина. По предварителни оценки засегнатите жители са около 100 души", поясни областният управител.

За настаняване на нуждаещите се са осигурени помещения в читалището и кметството на селото, като организацията се координира от кмета на Тича. Пожарната служба и екипи за аварийна безопасност работят по отводняването на засегнатите имоти. Очаква се в помощ на разчистването да се включат и 20 военнослужещи от поделението в Сливен, уточни Кашеров.

Предстои почистване на мостовете в селото, затлачени с наноси и дървета, донесени от придошлите води. Според областния управител основната задача през следващите дни ще бъде разчистването на тинята от къщите и възстановяването на нормалната обстановка, допълни областният управител на Сливен.

След оттеглянето на водата ще бъде извършена проверка на коритата на реките в района и ще бъде назначена комисия, която да установи причините за възникналата ситуация и дали извършваните досега дейности по почистване са били достатъчни, посочи още Михаил Кашеров.

По-рано системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана заради опасност от излизане на Голяма Камчия от коритото ѝ в района на село Тича, община Котел. 

Съобщението е изпратено по разпореждане на областния управител на Сливен.

В него се предупреждават жителите и хората в района за повишено внимание и готовност за предприемане на мерки за безопасност при евентуално покачване на нивото на реката. 

Порой превърна улици в реки и наводни квартали в Благоевград

Падналият дъжд над Великотърновско наводни Прохода на Републиката в района на село Пчелиново, предава NOVA.

Днес бяха обявени оранжеви и жълти кодове за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България. За Великотърновско - жълт. 

От областната управа съобщиха, че областният управител Марин Богомилов е посетил военния завод „ТЕРЕМ-Ивайло“ след сигнал за нанесени поражения от придошло дере. В огледа на засегнатите участъци на територията на завода участва и Петър Димитров, заместник областен управител.

Управителят на завода инж. Георги Бянов разказа, че още при първото наводнение в края на май, нивото на дерето, което идва от село Присово, се е вдигнало и е заляло важна инфраструктура.

Отнесени са асфалтова настилка, а помпите на пречиствателната станция са наводнени. Вода е нахлула и в гаражите, от които е изрината над 300 кубика тиня. Пострадали са 2-3 автомобила. Сериозно е компрометиран мост като водната стихия е подкопала устоите му. Мътните води са довлекли купища наноси от земни маси, чакъл и дървесина, които трябва да бъдат тепърва разчистени, съобщават още от областната управа. 

Няма засегнати производствени цехове и продукция, в които се сглобяват бронирани машини и се изработват и други военни изделия. Областният управител Марин Богомилов се ангажира да съдейства за ликвидиране на щетите от бедствието, защото военното предприятие е от стратегическо значение и е  свързано с националната сигурност.

Във варненското село Медовец приземните етажи на десет къщи бяха залети, като са наводнени и дворове и селскостопански постройки. Няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са значителни.

По-рано днес кметовете на Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение заради повишеното ниво на язовир „Генерал Колев”. Започнало е контролирано изпускане на водата, като съоръжението е под постоянно наблюдение.

Източник: NOVA, БТА, Велина Василева    
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