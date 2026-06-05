Свят

Звезда от „Топ Гън“ беше намушкан до смърт, убиецът направи зловещо признание

Актьорът Джеймс Хенди е бил намушкан смъртоносно с нож от сина на приятелката си в Лос Анджелис. При пристигането на полицията заподозреният Майкъл Гледхил им помахал и казал, че „той е човекът, когото търсят“

5 юни 2026, 09:25
Звезда от „Топ Гън“ беше намушкан до смърт, убиецът направи зловещо признание
Източник: Thinkstock/Guliver

А ктьорът Джеймс Хенди, чийто последен филм е „Топ Гън: Маверик“, е бил намушкан смъртоносно с нож от сина на приятелката си в Лос Анджелис в сряда сутринта, съобщиха властите.

Заподозреният, 44-годишният Майкъл Гледхил, е спрян от полицаи в Лос Анджелис, след като около 9:30 ч. сутринта е постъпил сигнал на телефон 911, съобщиха от полицейското управление. Обадилият се на спешния телефон е заявил: „Аз съм Човешкият син, току-що убих човека на греха“, се казва в изявление на полицията от четвъртък, съобщава NBC News.

Представител на Хенди потвърди смъртта му. Той беше на 81 години. 

„С голяма тъга мога да потвърдя, че джентълменът, който беше нападнат и убит в сряда в Тарзана, е актьорът Джеймс Хенди“, се казва в изявление на неговия агент Пам Елис-Евенас.

Служителите на реда, отзовали се на сигнала, са открили Хенди в безсъзнание в предния двор на къща в Тарзана с прободна рана в гърдите, съобщи полицията.

При пристигането на полицаите Гледхил им помахал и казал, че „той е човекът, когото търсят“, уточняват от полицията. Гледхил, който живее в къщата заедно с майка си, е арестуван и срещу него е повдигнато обвинение в убийство.

Към четвъртък вечерта той все още е бил в ареста с определена гаранция от 2 милиона долара, според онлайн регистрите на затвора. Онлайн съдебните записи все още не показват заведено дело срещу Гледхил и не е ясно дали той има адвокат, който да говори от негово име.

От полицията заявиха, че нападението изглежда е изолиран случай и няма опасност за обществената сигурност. Тарзана, където е извършено убийството, е квартал в северозападната част на Лос Анджелис.

Освен във филма от 2022 г. „Топ Гън: Маверик“, където Хенди играе бармана Джими, той участва още в „Арахнофобия“ и „Джуманджи“, както и в множество телевизионни роли.

Той играе лекар във филма „Логан“ от 2017 г. (за героя от Х-Мен Върколака) и има роли във „Военни престъпления: Лос Анджелис“, „От местопрестъплението: Ню Йорк“, „РПУ Ню Йорк“ и „Закон и ред“, наред с много други.

Източник: NBC News    
Джеймс Хенди убийство Лос Анджелис Тарзана криминални новини Топ Гън Маверик Майкъл Гледхил актьор полиция престъпление
Последвайте ни
Прегръдка между Александър Вучич и Румен Радев преди ключовия форум в Черна гора

Прегръдка между Александър Вучич и Румен Радев преди ключовия форум в Черна гора

Билет за финала на Мондиал 2026 се продава за безумните 11.5 милиона долара

Билет за финала на Мондиал 2026 се продава за безумните 11.5 милиона долара

Как се стигна до челния сблъсък на два трамвая в София

Как се стигна до челния сблъсък на два трамвая в София

AI е по-скъп от човешките служители (засега)

AI е по-скъп от човешките служители (засега)

Наследяване на дългове: Как да не се окажете отговорни за чужд кредит

Наследяване на дългове: Как да не се окажете отговорни за чужд кредит

pariteni.bg
Volkswagen: ДВГ ги чака съдбата на конете

Volkswagen: ДВГ ги чака съдбата на конете

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 10 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 15 часа
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 11 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Русия реагира на писмото на Зеленски за мирни преговори</p>

Кремъл: Путин ще бъде информиран за писмото на Зеленски

Свят Преди 7 минути

Путин ще се запознае с предложението по-късно, потвърдиха от Кремъл

Военнослужещи разчистват къщи в село Тича след потопа

Военнослужещи разчистват къщи в село Тича след потопа

България Преди 18 минути

Река Камчия излезе от коритото си и заля около 30 къщи, започва оценка на щетите

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Свят Преди 49 минути

Докладвани са разрушения, жертви и свалени десетки безпилотни апарати

<p>Четири месеца след смъртта на мъж в Бистрица - близките му настояват за справедливост</p>

Четири месеца след смъртта на мъж в Бистрица - близките му настояват за справедливост

България Преди 1 час

Обвиняемият за случая е на свобода срещу парична гаранция, а семейството твърди, че не получава достатъчно информация за хода на разследването

<p>Спецакция в &quot;Христо Ботев&quot;: 11 арестувани за наркоразпространение</p>

Мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици в кв. "Христо Ботев"

България Преди 2 часа

При акцията са иззети и значителни количества дрога

<p>Прогонен, заточен и убит: Историята на светеца, почитан днес</p>

Кой е свети Доротей Тирски? Животът на един от най-дълголетните християнски светци

Любопитно Преди 2 часа

Роден през III век, той преминава през гонения, заточение и мъченическа смърт

Последно сбогом с Любен Дилов-син

Последно сбогом с Любен Дилов-син

България Преди 2 часа

Той почина на 2 юни

<p>Путин: Русия няма намерение да атакува НАТО, твърденията са &bdquo;абсурдни&ldquo;</p>

Владимир Путин отхвърли като „абсурдни“ предупрежденията, че Русия може да атакува държавите от НАТО

Свят Преди 2 часа

Руският президент обвини западните държави, че използват темата за увеличаване на военните разходи.

<p>Министър-председателят Радев е на визита в Черна гора</p>

Министър-председателят Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Черна гора

България Преди 2 часа

Лидерите ще обсъдят разширяването на ЕС, сигурността и интеграцията на региона

<p>&bdquo;Той е опасен за всички&ldquo;: Задържаха мъж след сигнал за изтезаване на котки във Варна</p>

Задържаха мъж след сигнал за изтезаване на котки във Варна, полицията се самосезира по видеокадри

България Преди 2 часа

На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря къщичка с майка котка и малките ѝ; организации за защита на животните отново настояват за създаване на зоополиция

САЩ наложиха санкции на президента на Куба Мигел Диас-Канел

САЩ наложиха санкции на президента на Куба Мигел Диас-Канел

Свят Преди 3 часа

Вашингтон включи в списъка още кубински длъжностни лица, военни структури и държавни институции

<p>След сигнала на Путин за компромиси: Чехия вижда Мерц като гласа на ЕС пред Кремъл</p>

Бабиш: ЕС трябва да бъде представляван от Мерц при евентуални преговори с Русия относно Украйна

Свят Преди 3 часа

Чешкият премиер коментира възможността за разговори между Москва и Киев за Украйна

<p>&bdquo;Страхотно&ldquo;: Какво каза Тръмп за предложението на Зеленски за среща с Путин</p>

Тръмп: Евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“

Свят Преди 3 часа

Американският президент приветства възможността за преки разговори между лидерите на Русия и Украйна

Лекари разкриват какво наистина означава бруталният им хумор

Лекари разкриват какво наистина означава бруталният им хумор

Свят Преди 3 часа

Медицинският жаргон често звучи скандално за пациентите и техните близки. Психиатри, хирурзи и травматолози обясняват тънката граница между емоционалната защита при тежък стрес и недопустимата липса на емпатия на работното място

,

„Паралелен свят“: Хората, изгубени в пристрастяващи мечти

Любопитно Преди 3 часа

Когато бягството в ума се превърне в затвор: Разберете какво е дезадаптивно мечтаене и как перфектните светове в главите ни могат тихо да разрушат реалната ни кариера и връзки

Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц

Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц

Свят Преди 3 часа

Германия искаше да получи място в Съвета за сигурност на ООН, но не успя

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Николай Дойнов – журналистът, който превърна достоверността в своя запазена марка

Edna.bg

Мартин Димитров - от сцената до най-опасния скален ръб в Пирин

Edna.bg

В НБА не се шегуват: наложиха доживотна забрана на фен за снимка

Gong.bg

Формула 1 токшоу (5.06.2026)

Gong.bg

"По следите": Задържаха брокер от Пловдив след сигнали за измами с апартаменти на зелено

Nova.bg

11 задържани при акция срещу наркоразпространението в столичния квартал „Христо Ботев“

Nova.bg