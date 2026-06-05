Звезда от „Топ Гън“ беше намушкан до смърт, убиецът направи зловещо признание

А ктьорът Джеймс Хенди, чийто последен филм е „Топ Гън: Маверик“, е бил намушкан смъртоносно с нож от сина на приятелката си в Лос Анджелис в сряда сутринта, съобщиха властите.

Заподозреният, 44-годишният Майкъл Гледхил, е спрян от полицаи в Лос Анджелис, след като около 9:30 ч. сутринта е постъпил сигнал на телефон 911, съобщиха от полицейското управление. Обадилият се на спешния телефон е заявил: „Аз съм Човешкият син, току-що убих човека на греха“, се казва в изявление на полицията от четвъртък, съобщава NBC News.

Представител на Хенди потвърди смъртта му. Той беше на 81 години.

„С голяма тъга мога да потвърдя, че джентълменът, който беше нападнат и убит в сряда в Тарзана, е актьорът Джеймс Хенди“, се казва в изявление на неговия агент Пам Елис-Евенас.

Who is James Handy? The character actor's long list of appearances before his murder https://t.co/XCSrYATpmH pic.twitter.com/PEWGqms47S — New York Post (@nypost) June 5, 2026

Служителите на реда, отзовали се на сигнала, са открили Хенди в безсъзнание в предния двор на къща в Тарзана с прободна рана в гърдите, съобщи полицията.

При пристигането на полицаите Гледхил им помахал и казал, че „той е човекът, когото търсят“, уточняват от полицията. Гледхил, който живее в къщата заедно с майка си, е арестуван и срещу него е повдигнато обвинение в убийство.

Към четвъртък вечерта той все още е бил в ареста с определена гаранция от 2 милиона долара, според онлайн регистрите на затвора. Онлайн съдебните записи все още не показват заведено дело срещу Гледхил и не е ясно дали той има адвокат, който да говори от негово име.

От полицията заявиха, че нападението изглежда е изолиран случай и няма опасност за обществената сигурност. Тарзана, където е извършено убийството, е квартал в северозападната част на Лос Анджелис.

Освен във филма от 2022 г. „Топ Гън: Маверик“, където Хенди играе бармана Джими, той участва още в „Арахнофобия“ и „Джуманджи“, както и в множество телевизионни роли.

Той играе лекар във филма „Логан“ от 2017 г. (за героя от Х-Мен Върколака) и има роли във „Военни престъпления: Лос Анджелис“, „От местопрестъплението: Ню Йорк“, „РПУ Ню Йорк“ и „Закон и ред“, наред с много други.