Свят

Статистически абсурд: Защо децата на Холивуд масово сменят пола си

5 юни 2026, 11:16
Статистически абсурд: Защо децата на Холивуд масово сменят пола си
Дженифър Лопес с дъщеря си Еме през 2022 г.   
Източник: GettyImages

Децата на знаменитостите се идентифицират като трансджендър и небинарни в невероятно високи проценти. Чарлийз Терон, Синтия Никсън, Робърт де Ниро, Дженифър Лопес и Марк Антъни – чието 18-годишно дете наскоро дебютира с ново име, променяйки го от Еме на Оскар – са само част от звездите, чиито деца не живеят с пола, с който са родени.

Няма нищо лошо в това да си трансджендър. Но подобна малка вероятност за толкова висока концентрация в рамките на една специфична общност би трябвало да ни накара да се замислим – особено когато толкова много от тези деца са започнали да експериментират с пола си на шокиращо ранна възраст.

В географски район, където да имаш трансджендър дете носи известен нюанс на шик, човек няма как да не се запита: Дали това отчасти не се дължи на социално заразяване? И ако е така, нямат ли родителите дълг към децата си да подходят към въпроса за пола със състрадателен скептицизъм?

Чарлийз Терон, Наоми Уотс и Лиев Шрайбер, Джейми Лий Къртис, Дуейн Уейд, Мел Би, Анет Бенинг и Уорън Бийти – списъкът изглежда безкраен и в един момент започва да изглежда статистически невероятен, пише The New York Post.

Меган Фокс може би е най-тревожният случай. Тя има не едно, не две, а три момчета (на възраст от 9 до 13 години), които са снимани навън с нея, носейки дълги розови коси, рокли и тениски с надписи за „Силни момичета“.

Когато най-големият ѝ син започва да носи рокли на крехката 2-годишна възраст, „купих куп книги, които... обхващаха целия спектър. Някои от книгите са написани от трансджендър деца, други са просто за това как можеш да бъдеш момче и да носиш рокля“, казва Фокс в интервю за Glamour UK през 2022 г. 

Няма нищо лошо в това едно дете да носи каквото си поиска. Но когато едно дете се превърне в три, си струва да попитаме дали тук не действа социално заразяване – и дали родителското влияние е плод на неутрално състрадание или на ентусиазирано насърчаване.

Разбира се, предпочитанията за облекло на едно 2-годишно дете сами по себе си са безобидни. Ситуацията обаче става изключително сериозна, когато понякога това се окаже първата стъпка от пътуване към хормонални инжекции и необратими операции. Към това не трябва да се подхожда с лека ръка.

Д-р Ерика Андерсън, клиничен психолог, който е специализиран в подпомагането на деца с проблеми с половата идентичност и която самата е трансджендър, твърди същото. Тя вярва, че знаменитостите, много от които живеят в комфортен балон от привилегии, са твърде склонни безкритично да приемат трансджендър идентичността на децата си.

„Не мисля, че децата на милиардерите са непременно по-склонни да бъдат транс. Много хора в развлекателната индустрия са творци, те са свободомислещи, мислят извън рамката... и така идеята, че някой не е конвенционален, е един вид част от начина, по който те се движат в света“, казва тя пред The Post.

Андерсън споделя, че е имала клиенти знаменитости, които се движат в среда, където „преобладаващата политика е изключително прогресивна – повече от либерална, направо прогресивна“. Поради тази причина тя казва, че „те не се чувстват сигурни да поставят под въпрос заявената идентичност на някое от децата си“.

„Като човек, който е провеждал терапия на три поколения групи от подрастващи и самата аз съм била родител – казвам: добре, да, вярвайте на децата си. Но, нали разбирате, може би не залагайте всичко на това. Може би те ще си променят решението... но особено ако говорим за дете, което започва хормонална терапия, няма връщане назад“, казва Андерсън. 

Тя е особено загрижена за някои известни личности, които публично празнуват, а не просто приемат насаме, прехода на децата си. „Има някои родители знаменитости, които са много внимателни да не излагат децата си на ненужно обществено внимание. Но има и родители, които забравят, че техният живот на възрастни знаменитости не е това, което е добро за детето им“, обяснява Андерсън. 

И тя е права. Да бъдеш изтласкан под светлината на обществените прожектори от прекалено ентусиазирания си прогресивен родител, защото носиш рокля още преди да можеш да формулираш разликата между мъж и жена, е тежка съдба, която изглежда предрешена.

Това не е аргумент за родителите да стигматизират децата си или да не им вярват; това е аргумент родителите да бъдат възрастните в стаята и да задават предизвикателни въпроси, не за да стигматизират, а за да защитят децата си.

„Работата на родителите е постепенно да позволяват на децата да правят по-значими избори, но да имат предвид, независимо от възрастта им, че част от работата ви като родител е да предпазвате децата от вземането на наистина лоши решения“, добавя Андерсън.

Тя не е трансфоб или фанатик. Тя е трансджендър човек, който от опит знае тежестта на решението, с което известните родители толкова публично флиртуват.

Това е така, защото поставянето под въпрос на половата идентичност е сериозно нещо в днешно време – такова, което може да завърши с хормонални инжекции и необратими операции.

Навсякъде, където това изглежда като „тенденция“, ситуацията трябва да бъде внимателно проучена в името на благополучието на участващите деца.

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Източник: The New York Post    
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