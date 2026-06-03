България

Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Обновена преди 39 минути / 3 юни 2026, 06:27
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В сряда ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. 

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София максималните температури ще са около 26°- 27°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици, ще се активизират.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 25°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Атмосферното налягане още ще се повиши и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

През първия ден на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

Източник: НИМХ

През втория валежите ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
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