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Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Докладвани са разрушения, жертви и свалени десетки безпилотни апарати

5 юни 2026, 09:21
Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети
Източник: БТА

У крайна и Русия си размениха масирани удари през нощта, като двете страни съобщават за атаки с дронове и ракети по критична инфраструктура и населени райони. В резултат са нанесени щети по енергийни и военни обекти, а местните власти докладват за жертви и ранени на фона на продължаващата ескалация на бойните действия.

Кървава нощ: Русия и Украйна си размениха масирани въздушни удари

Руски бомбардировки убиха трима души през изминалата нощ в различни области в Украйна, съобщиха местните власти, след като украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си за прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че общо две ракети и 216 дрона с голям обсег са били изстреляни от Русия през нощта, като уточниха, че от тях са били свалени 198 дрона.

От своя страна руското министерство на отбраната посочи, че през нощта са били свалени общо 123 украински дрона, включително и над Московска област, но не и над района на Санкт Петербург, където днес руският президент Владимир Путин се очаква да се обърне към участниците на Петербургския икономически форум.

Руска атака с дронове уби един човек в южния украински град Херсон, а други 16 бяха ранени при удар в Запорожие, съобщиха ръководителите на военните администрации в Херсон и Запорожка област, цитирани от Франс прес и Укринформ.

Жертвата в Херсон е 75-годишен мъж, починал от раните си след атаката, която се е случила в 22:48 ч. местно (и българско) време вчера, уточни ръководителят на военната администрация в Херсон Ярослав Шанко в платформата Телеграм.

"Броят на хората, ранени при вражеската атака срещу Запорожие продължава да расте. Хората все още търсят медицинска помощ. Към момента са регистрирани 16 жертви", заяви ръководителят на военната администрация в Запорожка област Иван Федоров.

Федоров посочи, че сред ранените е и деветгодишно момиче, а един човек е бил убит.

При руската атака са били нанесени щети на многоетажна жилищна сграда в град Запорожие.

В източната Днипропетровска област руска атака с дронове и артилерия е убила една жена в Павлоград, съобщи ръководителят на Днипропетровската военна администрация Олександър Ганжа.

Бомбардировките и атаките се случиха, след като украинският президент Володимир Зеленски предложи директна среща с руския си колега Владимир Путин в отворено писмо, публикувано снощи на сайта на украинското президентство. 

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

При руска въздушна атака в югоизточната украинска Запорожка област снощи е загинала една жена, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров в Телеграм, цитиран от Ройтерс.

Според Федоров още 11 души са били ранени при руската атака в региона, при която са били използвани планиращи бомби и през цялата вечер периодично е била обявявана въздушна тревога.

По-рано вчера руска атака срещу град Ямпил в Сумска област, близо до границата с Русия, е отнела живота на двама души, информира началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров в приложението за съобщения Телеграм.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези инциденти чрез независими източници.

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Междувременно стана ясно, че системите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили над руските региони, Азовско и Черно море 123 украински дрона през изминалата нощ.

"През изминалата нощ, в периода от 20:00 ч.на 4 юни до 07:00 ч. на 5 юни, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 123 украински дрона над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужска, Курска, Нижегородска, Орловска, Тулска области, Московска област, Република Крим и над акваториите на Азовско и Черно море".

Кметът на Москва Сергей Собянин информира, че системата за ПВО е свалила един дрон, летящ към руската столица. По-рано беше съобщено за други два унищожени украински дрона, насочени към руската столица.

Източник: БТА,     
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