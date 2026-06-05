България

Гълъб Донев: ЕК твърдо ще върви по процедура за обявяване на свръхдефицит на България

Очакват се строги мерки и анализ на структурата на държавните разходи

Обновена преди 16 минути / 5 юни 2026, 09:40
Гълъб Донев: ЕК твърдо ще върви по процедура за обявяване на свръхдефицит на България
Източник: Прогресивна България

Е вропейската комисия (ЕК) твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента.

Той посочи, че вчера мисия на ЕК е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси.

След вчерашната среща стана ясно, че ЕК твърдо ще върви по процедурата за обявяване на свръхдефицит, каза Донев. По думите му до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025 г., като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и Комисията разполагаше само с данни за 2025 г., обясни министърът.

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Той уточни, че предстои докладът да бъде внесен за становище в Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде разгледан от Съвета ЕКОФИН. Последната стъпка ще бъде решение на Съвета на ЕС дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит.

 Според Донев, ако процедурата бъде задействана, Европейската комисия ще изиска от България конкретни мерки за ограничаване на дефицита. 

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Една от мерките, които Комисията категорично заяви след вчерашните разговори, е нетните разходи да бъдат намалявани с 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт, каза той. Министърът добави, че ще се изисква ограничаване на разходите и анализ на структурата на бюджетните разходи. 

Структурата на разходната част на нашия бюджет не е много добра. Около 76 на сто са разходите за заплати, социални плащания и пенсии, а едва около 24 на сто са инвестиционни разходи, посочи Донев.

По думите му правителството ще трябва да предложи мерки, които да бъдат съчетани с препоръките на Европейската комисия.

Мерките за ограничаване на бюджетния дефицит трябва да имат дългосрочен характер, заяви още Донев.

Мерките трябва да бъдат във всички посоки. Няма как да минем с еднократни мерки, които да окажат ефект през 2026 г., а след това отново да търсим подобни решения, каза Донев. По думите му Европейската комисия няма да приеме мерки с временен ефект, а ще настоява за такива, които действат в дългосрочна перспектива. 

Той коментира, че част от мерките, заложени в бюджетите за 2023, 2024 и 2025 г., са били с еднократен характер.

Трябва да имаме дългосрочни мерки, които да оказват влияние няколко години напред. Такива мерки нито едно от предходните правителства не предприе и заради това се получи тази ситуация с този свръхдефицит, отбеляза той. 

Финансовият министър отново потвърди, че амбицията на правителството е проектът за държавен бюджет за тази година да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание до края на юни. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
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