Безплатно по НЗОК: Нова система ни казва кога е време за преглед

М инистерството на здравеопазването въведе нова функционалност на официалния си сайт, която дава възможност бързо и лесно да проверим на какви безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации имаме право.

Новата услуга е разработена технически от „Информационно обслужване“ и позволява чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол да се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности по линия на НЗОК.

Проверката е напълно анонимна, като системата не събира и не съхранява лични данни.

Профилактиката е сред водещите приоритети на настоящия екип на Министерството на здравеопазването, а новата функционалност е част от усилията за улесняване на достъпа до здравна информация и насърчаване на активното отношение към собственото здраве.

Чрез новия инструмент хората могат лесно да се ориентират какво им се полага и кога е време за преглед.

Припомняме, че пълната здравна информация, включително извършени изследвания и предстоящи дейности, е достъпна и в мобилното приложение еЗдраве в рубриката „Дългосрочна грижа“, както и на портала за Електронното здравно досие на https://my.his.bg. Там данните са персонални и позволяват да видите само какво предстои, но и вече извършените прегледи и изследвания.

Новата функционалност е достъпна на сайта на Министерството на здравеопазването тук: https://www.mh.government.bg/bg/examinations