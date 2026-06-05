Църквата уволни топ екзорсист, дръзнал да свърже НЛО с демоните

К атолическият архиепископ на Вашингтон отстрани в сряда известен свещеник от поста екзорсист на архиепископията, след като той направи публични изявления, в които предположи, че наблюденията на НЛО са дело на демони.

Кардинал Робърт Макълрой заяви, че архиепископията също така прекъсва връзките си с Центъра за духовно обновление „Свети Михаил“ – базирана във Вашингтон организация с нестопанска цел, оглавявана от свещеника монсиньор Стивън Росети.

Архиепископът посочи, че изявленията на Росети, „свързващи НЛО с демонично присъствие, и скорошното използване на социалните медии от страна на Центъра сериозно подкопават много точното учение на Църквата за дявола, демоните и екзорсизма“, съобщава The Guardian.

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„Тук има опасност. Като екзорсист исках да обърна внимание на тази опасност. А тя е, че демоните обичат да се крият... Те не искат да знаем какво правят, защото са по-ефективни, когато не го осъзнаваме“, казва Росети във видеоклип от 29 май, публикуван на страницата му във Facebook, посветен на наблюденията на НЛО и съществуването на извънземни.

Той продължава: „Те могат един вид да влязат в главата ви, нали разбирате, и да манипулират нещата в света, за да ни повлияят да вършим зло. Личното ми вярване е, че вероятно много, ако не и повечето от тези наблюдения на НЛО, всъщност са демони“.

Росети каза още, че хората могат да бъдат добри католици и същевременно да вярват, че има живот на други планети, въпреки че самият той лично не вярва, че съществува живот другаде.

В изявление, публикувано на уебсайта на Центъра „Свети Михаил“, Росети сподели, че е натъжен от действията на архиепископията.

„Искам прошка за всички случаи, в които не съм бил верен на ученията на Магистериума (официалната власт) на Църквата, особено в цитираното видео за „извънземните и демоничното“, каза той. „Вярвам, че е от изключително значение да бъда послушен на Църквата и ще продължа да се стремя да подчинявам всичко, което правя, както и самия Център, на това послушание“, добавя Росети.

Свещеникът, който има над 148 000 последователи в Instagram, е изтъкнат психолог, както и екзорсист. Неговият център е специализиран в предлагането на духовно изцеление за свещеници, изпитващи различни трудности.

През 2023 г. той заяви пред Асошиейтед Прес (АP), че има нарастващ и подновен интерес към информацията за демоничното обладаване и екзорсизма.

Кой е Стивън Росети?

Монсиньор Стивън Росети (74 г.) е служил като главен екзорсист в Архиепископията на Вашингтон в продължение на повече от 15 години, пише Newsweek.

От 1993 до 2009 г. той оглавява вече закрития институт „Свети Лука“ в Силвър Спринг, където лекува духовенство с психични проблеми, включително свещеници, обвинени в сексуално насилие, според „Вашингтон Пост“.

Професор в Католическия университет, той също така е бил капелан (свещеник) на отбора от Мейджър лийг бейзбол „Вашингтон Нешънълс“ в продължение на поне 10 години.

През 2023 г., в интервю за Асошиейтед Прес по повод премиерата на филма с Крисчън Бейл „Екзорсистът на папата“ (с участието на Ръсел Кроу), Росети заяви, че „демоничните влияния“ са нараснали на фона на отслабващата вяра, скока в греховността и практикуването на окултизъм. Когато се практикува правилно, екзорсизмът е „акт на изцеление и вяра“, каза тогава Росети пред АP, допълвайки, че е станал свидетел на „мрак и зло“ през своите 15 години като екзорсист.

„Демоните действително се проявяват по време на сеанс и екзорсистът се изправя пред невероятно зло изражение, което никой човек не може да имитира. Предмети наистина хвърчат из стаята. Демоните се впускат в лудории като незрели 12-годишни деца, които се опитват да те уплашат“, каза той.

Повечето американци вярват в живот извън Земята

НЛО и възможността за извънземен живот продължават да очароват американците. Проучване на Pew Research от 2021 г. установи, че мнозинството от американците вярват в съществуването на живот извън Земята. А над 50 на сто заявяват, че съобщенията за НЛО от страна на военните вероятно са доказателство за интелигентен живот извън нашата планета.

През последните месеци правителството на САЩ е подложено на все по-голям натиск от страна на законодателите и обществеността да разкрие подробности за наблюденията и разследванията, свързани с НЛО – известни още като неидентифицирани аномални явления (UAP) – като част от продължаващата политическа кампания за по-голяма прозрачност.

През май Министерството на отбраната публикува повече от 160 досиета, свързани с НЛО, след като президентът Доналд Тръмп обяви през февруари, че ще разпореди на министъра на отбраната да направи това.

Някои членове на Конгреса взеха отношение по повод публикуването, свързвайки аспекти от досиетата с християнските вярвания и теология. Републиканката от Колорадо Лорън Бобърт коментира убежденията си във видеоклип, споделен от Right Wing Watch.

„Ние служим на един безкраен Бог, Бог на вселената. Да се твърди, че това е единственото измерение, е невежество... Вярвам, че това е нещо по-скоро духовно и, ако наистина трябва да стигнем дотам, демонично“, каза тя.

През април вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който е католик, сподели в подкаста The Benny Show, че не смята, че НЛО са извънземни. „Така или иначе мисля, че това са демони, но това е по-дълга дискусия“, каза Ванс, според информация на „Вашингтон Пост“.

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Сред документите, разпространени през май, има множество докладвани наблюдения на НЛО в небето, включително разкази от няколко мисии „Аполо“. Едно от досиетата описва разпит на техническия екипаж от „Аполо 11“ – мисията, която за първи път приземи хора на Луната през 1969 г. Други включват транскрипти на астронавти, съобщаващи, че са видели необясними светлини, частици и проблясъци по време на полетите до Луната.

Включен е и доклад на ФБР от 1957 г., обобщаващ интервю с Владислав Красуски, който твърди, че е видял голям кръгъл апарат да се издига вертикално през 1944 г. близо до германски военен обект.

Публикуваните материали съдържат и снимки, за които се твърди, че показват НЛО. Сред тях е колекция от изображения на ФБР от събитие, случило се над Западните щати, недатирана снимка на Министерството на отбраната, направена в Ирак, и композитна скица на инцидент от 2023 г., споделена от ФБР.

В изявление, придружаващо масива от документи, Пентагонът заяви, че Тръмп е „фокусиран върху осигуряването на максимална прозрачност за обществеността, която в крайна сметка сама може да си състави мнение за информацията, съдържаща се в тези досиета“.