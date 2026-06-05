Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Н етипично приключение очаква двама мениджъри в новия епизод на „Шеф под прикритие – Аватар“ тази седмица по NOVA. Вярвайки, че изпращат аватари да инспектират бизнесите им, те не подозират, че също ще бъдат поставени под наблюдение. Всяко тяхно решение изкъсо ще проследи собственият им шеф. Каква е причината за този изненадващ ход, вижте тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Източник: Шеф под прикритие – Аватар/NOVA

Кристина Здравкова и Динко Данев развиват двата най-нови бизнеса на собственика и управител на Мебел стил Илко Илиев – медицински център Finesse в Търговище и фирмата за производство на сглобяеми къщи с дървена конструкция Modera House.

Източник: Шеф под прикритие – Аватар/NOVA

Двамата мотивирани мениджъри са истински инвестирани в развитието на компаниите и искат да разберат как могат да подобрят услугите, които предлагат. Илко Илиев от своя страна иска да види в реално време как Кристина и Динко се справят в различни казуси, задачи и проблеми.

Източник: Шеф под прикритие – Аватар/NOVA

С какви истории ще се срещнат двамата мениджъри? Ще бъде ли доволен от видяното Илко Илиев? Не пропускайте новия епизод на „Шеф под прикритие“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Източник: Шеф под прикритие – Аватар/NOVA