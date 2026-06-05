Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

М адона не е загубила способността си да шокира.
Иконата изуми нюйоркчани в четвъртък вечерта, когато изнесе изненадващ концерт на Таймс Скуеър, съобщава Page Six.
67-годишната певица, която популяризира новия си албум „Confessions II“, пя в продължение на 15 минути. Изненадващият концерт отбеляза и началото на Месеца на гордостта (Pride Month).
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Мадона заложи на прилепнал розов корсет за изпълнението, който носеше върху боди с волани, съчетано със син сутиен. Розови ръкавици и съвпадащи чорапи над коленете завършваха смелата ѝ визия.
Madonna, 67, shocks in skintight pink corset at surprise NYC Times Square concert https://t.co/ANyTqMDEf3 pic.twitter.com/fElkAAXkDc— New York Post (@nypost) June 5, 2026
Иконата носеше също сини слънчеви очила, масивно диамантено колие и сребърни ботуши до коленете.
Фенове публикуваха в социалните мрежи видеоклипове от шоуто, което събра огромна тълпа. Въпреки че концертът беше сравнително кратък, той не спести от театралност – изпълнението включваше танцьори, диджей и въртяща се сцена.
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Сетлистът ѝ включваше нейните хитове „Hung Up“ и, съвсем подходящо, „I Love New York“, които са от албума ѝ от 2005 г. „Confessions on a Dance Floor“.
Madonna dangles her leg over the stage barrier at Times Square pop up concert with Grindr. pic.twitter.com/myFpU5EsKj— Pop Crave (@PopCrave) June 5, 2026
„Confessions II“ – продължението на „Confessions on a Dance Floor“ – излезе в сряда. Миналия месец Мадона сподели с феновете си за новия албум: „Confessions II е любовно писмо към денс музиката и към всички пространства и общности, които я създават или ѝ се наслаждават“.
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„Дансингът не е конкретно място или сграда, той е навсякъде, където се събираме, за да танцуваме, да празнуваме и да се свързваме“, продължи тя.
Madonna, 67, shocks in skintight pink corset at surprise NYC Times Square concert pic.twitter.com/B20qjsf1yS— Simo Saadi (@Simo7809957085) June 5, 2026
„Благодаря ви, че сте част от този момент и че подкрепяте музиката ми. Ще се видим на дансинга!“, допълни Мадона.
В понеделник Мадона също така пожела на феновете си щастлив Месец на гордостта, публикувайки видео, на което пуши.
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„Нищо не може да се сравни с майчината любов... Честит Месец на гордостта“, написа тя. „Ще се видим скоро!“, допълни Мадона.
madonna giving me heart attacks cause she was so amazing but was also half hanging on air 🩷❤️💜 pic.twitter.com/4A5wYJazpg— Madonna Ultimate - BRING YOUR LOVE (@MadonnaUltimate) June 5, 2026
Мадона е заета с популяризирането на новия си албум с мащабни изпълнения. През април Сабрина Карпентър я изведе като специален гост по време на изпълнението си през втория уикенд на фестивала Коачела. Това отбеляза 20 години от емблематичното участие на самата Мадона като водещ изпълнител на фестивала в Калифорния през 2006 г.
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Тя също така ще бъде водещ изпълнител в първото по рода си шоу на полувремето на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г., заедно с Шакира и BTS на 19 юли на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.