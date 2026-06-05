Свят

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

Поп иконата изуми жителите на Ню Йорк с неочаквано 15-минутно шоу на въртяща се сцена. Смелото изпълнение отбеляза старта на Месеца на гордостта и премиерата на новия ѝ албум, броени седмици преди историческото ѝ шоу на Мондиал 2026

5 юни 2026, 11:12
Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет
Източник: Getty Images/Premium

М адона не е загубила способността си да шокира.

Иконата изуми нюйоркчани в четвъртък вечерта, когато изнесе изненадващ концерт на Таймс Скуеър, съобщава Page Six.

67-годишната певица, която популяризира новия си албум „Confessions II“, пя в продължение на 15 минути. Изненадващият концерт отбеляза и началото на Месеца на гордостта (Pride Month).

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Мадона заложи на прилепнал розов корсет за изпълнението, който носеше върху боди с волани, съчетано със син сутиен. Розови ръкавици и съвпадащи чорапи над коленете завършваха смелата ѝ визия.

Иконата носеше също сини слънчеви очила, масивно диамантено колие и сребърни ботуши до коленете.

Фенове публикуваха в социалните мрежи видеоклипове от шоуто, което събра огромна тълпа. Въпреки че концертът беше сравнително кратък, той не спести от театралност – изпълнението включваше танцьори, диджей и въртяща се сцена.

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Сетлистът ѝ включваше нейните хитове „Hung Up“ и, съвсем подходящо, „I Love New York“, които са от албума ѝ от 2005 г. „Confessions on a Dance Floor“.

„Confessions II“ – продължението на „Confessions on a Dance Floor“ – излезе в сряда. Миналия месец Мадона сподели с феновете си за новия албум: „Confessions II е любовно писмо към денс музиката и към всички пространства и общности, които я създават или ѝ се наслаждават“.

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„Дансингът не е конкретно място или сграда, той е навсякъде, където се събираме, за да танцуваме, да празнуваме и да се свързваме“, продължи тя.

„Благодаря ви, че сте част от този момент и че подкрепяте музиката ми. Ще се видим на дансинга!“, допълни Мадона.

В понеделник Мадона също така пожела на феновете си щастлив Месец на гордостта, публикувайки видео, на което пуши.

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„Нищо не може да се сравни с майчината любов... Честит Месец на гордостта“, написа тя. „Ще се видим скоро!“, допълни Мадона.

Мадона е заета с популяризирането на новия си албум с мащабни изпълнения. През април Сабрина Карпентър я изведе като специален гост по време на изпълнението си през втория уикенд на фестивала Коачела. Това отбеляза 20 години от емблематичното участие на самата Мадона като водещ изпълнител на фестивала в Калифорния през 2006 г.

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Тя също така ще бъде водещ изпълнител в първото по рода си шоу на полувремето на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г., заедно с Шакира и BTS на 19 юли на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

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