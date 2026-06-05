Последно сбогом с Любен Дилов-син

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П рощаваме с Любен Дилов-син. Поклонението ще се състои от 15:00 часа в храм "Света София“ в столицата.

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Припомняме, че той почина на 2 юни сутринта от инфаркт в правителствената болница.

Почина депутатът Любен Дилов-син

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на известния български писател фантаст Любен Дилов. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което работи като редактор в редица печатни издания. През 90-те години се утвърждава като ключова фигура в създаването на едни от най-популярните телевизионни предавания в България, сред които „Ку ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, оставили траен отпечатък върху българската телевизионна култура.

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Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“. През годините Дилов-син се утвърждава и като коментатор и сатирик, известен със своя остър език, ироничен стил и характерно чувство за хумор.