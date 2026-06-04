Свят

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Кремъл отговори, че Зеленски може да се срещне с Путин в Москва „по всяко време“

4 юни 2026, 22:51
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски призова за среща лице в лице с Владимир Путин в открито писмо, като заяви, че е готов за „пълно прекратяване на огъня“.

Писмото е сред малкото случаи, в които Зеленски се обръща директно към Путин след руската пълномащабна инвазия през 2022 г., и първият, при който изпраща писмо директно до руския лидер.

Зеленски с първи коментар на предложението на Путин

„Изборът е ваш. Достатъчно война. Украйна предлага да се сложи край на тази война. Украйна предлага прекратяване на войната чрез пряко взаимодействие между нас и вас. Предлагам среща“, гласи писмото.

„Лидерите решават ключовите въпроси. Така е било винаги и така ще бъде. Не се страхувайте да поемете по пътя към излизане от тази война. Това е основното, което се изисква от вас в момента“, посочва Зеленски, като предлага Путин да определи ясна дата за срещата. Той добавя, че след 26 години на власт „възрастта започва да си казва думата“ и че с времето умората ще нараства.

Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин

От президентската канцелария на Украйна потвърдиха, че писмото е изпратено до Москва, но е споделено и със съюзниците на Киев, включително САЩ. Зеленски заявява, че в началото на управлението на Путин много украинци са го възприемали положително, но това вече е в миналото.

Той подчертава, че „огромното мнозинство украинци“ гледа положително на украинските удари с дронове на над 1000 км, включително и срещу Санкт Петербург.

Зеленски определя войната като „личен избор“ на Путин и твърди, че тя ще остане така запомнена от историята.

По думите му, дори при значителни загуби, Украйна продължава да настоява за край на войната и подчертава, че „животът без война е безкрайно по-добър“.

Кремъл отговори, че Зеленски може да се срещне с Путин в Москва „по всяко време“, като допълни, че Путин все още не е видял писмото.

Източник: БГНЕС    
Володимир Зеленски Владимир Путин война в Украйна
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