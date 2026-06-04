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Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Путин за ударите в Украйна: Само тествахме „Орешник“

4 юни 2026, 21:54
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски  агенции, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на Украйна, и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото, предаде „Ройтерс“.

Путин посочи на срещата, която се състоя в Константиновския дворец в Санкт Петербург, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели и че силите ѝ продължават да напредват в Украйна. Въпреки това „ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкъридж“, отбеляза Путин.

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Той коментира и използването на руската хиперзвукова ракета „Орешник“ срещу Украйна. Тази ракета може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава, а обсегът ѝ надхвърля 5000 км. Руските сили за първи път изстреляха ракета „Орешник“ срещу Украйна през 2024 г.

Путин каза на днешната среща в Санкт Петербург, че Русия никога не е използвала това оръжие в реални бойни условия в Украйна, а само е тествала ракетата. Руският лидер отбеляза, че това е било важно във връзка с вземането на решения за пълномащабното използване на „Орешник“.  

Путин също така каза, че Русия е против перспективата ЕС да се превърне във военен блок и добави, че това е причина за безпокойство.

По думите му Европейският съюз може да изиграе позитивна роля, убеждавайки Украйна да се съгласи на компромис. Но той добави, че Киев не е готов на компромиси.  

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Той посочи бившият германски канцлер Герхард Шрьодер като човек, на когото може да се има доверие за посредничество между Русия и Европа.

„Кой, освен Шрьодер, може да действа като посредник?“, обърна се руският президент към участниците в срещата. Путин определи бившия канцлер като държавник, който има свои възгледи и готов да ги отстоява. Въпреки това Путин посочи, че Русия не се опитва да налага на Европа никого за посредник.

Путин заяви и че Русия е готова да възобнови доставките на газ за Европа и призова Германия да вземе решение за бъдещето на газопровода „Северен поток“, по който от 2022 г. има тежки щети, предизвикани от експлозии. Руският лидер добави, че подновяването на доставките зависи от Берлин.

Освен това той каза, че е сигурен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката, които ще бъдат приветствани от световните пазари, но не оповести повече подробности.

Русия отдавна се стреми към подписването на договор за изграждане на нов газопровод, наречен „Силата на Сибир 2“, който да доставя газ до Китай през територията на Монголия.

Путин коментира и руско-индийските отношения, като посочи, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон. Руският президент отбеляза, че САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва, но по думите му е безполезно да се опитват да притискат премиера Нарендра Моди.

Руският лидер говори и за двустранните отношения с Казахстан, като посочи, че те се развиват „много успешно, във възходяща посока“.

„При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти“, добави Путин, цитиран от ТАСС.

Източник: БТА, Николай Велев    
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