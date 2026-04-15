НЗОК с позиция за цените на лекарствата и финансирането на лечението

Н ационалната здравноосигурителна каса излезе с позиция по повод публично изнесената информация за разлики в цените на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на фонда.

Касата разясни нормативно установения ред за финансиране, отчитане и заплащане на дейности, свързани с цените и размера на средствата на лекарствени продукти, включително за лечение на деца, които се заплащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

В позицията се посочва: "Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

В бюджета на НЗОК е предвиден специален ред за извършването на тези трансфери, като механизмът за тяхното разходване е нормативно регламентиран от Министерството на здравеопазването. В рамките на действащата нормативна уредба фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти.

Здравният фонд не разполага с правомощия да одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, одобрявани по реда на Наредба 2 от 2019 г. на МЗ.

НЗОК осъществява тази дейност при условията на обвързана компетентност и заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на изискуемите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването".

От НЗОК подчертават, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. В този смисъл Министерството е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК ежемесечно и стриктно отчита разходването на тези средства съгласно установения ред и съгласно формуляри, утвърдени от Министерството на здравеопазването.

"НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства. НЗОК ще продължи съдействието си към всички компетентни институции в рамките на своите законово определени правомощия.

Националната здравноосигурителна каса остава ангажирана с гарантирането на достъп до необходимото лечение при спазване на принципите на законност, прозрачност и отчетност", завършва позицията.