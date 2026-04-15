НЗОК с позиция за цените на лекарствата и финансирането на лечението

15 април 2026, 13:49
Н ационалната здравноосигурителна каса излезе с позиция по повод публично изнесената информация за разлики в цените на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на фонда.

Касата разясни нормативно установения ред за финансиране, отчитане и заплащане на дейности, свързани с цените и размера на средствата на лекарствени продукти, включително за лечение на деца, които се заплащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проверяват 7 държавни болници заради цени на скъпоструващи лекарства

В позицията се посочва: "Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

В бюджета на НЗОК е предвиден специален ред за извършването на тези трансфери, като механизмът за тяхното разходване е нормативно регламентиран от Министерството на здравеопазването. В рамките на действащата нормативна уредба фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти.

Здравният фонд не разполага с правомощия да одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, одобрявани по реда на Наредба 2 от 2019 г. на МЗ.

НЗОК осъществява тази дейност при условията на обвързана компетентност и заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на изискуемите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването".

От НЗОК подчертават, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. В този смисъл Министерството е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК ежемесечно и стриктно отчита разходването на тези средства съгласно установения ред и съгласно формуляри, утвърдени от Министерството на здравеопазването.

"НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства. НЗОК ще продължи съдействието си към всички компетентни институции в рамките на своите законово определени правомощия.

Националната здравноосигурителна каса остава ангажирана с гарантирането на достъп до необходимото лечение при спазване на принципите на законност, прозрачност и отчетност", завършва позицията.

Източник: НЗОК    
Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня“: Няма доказателства за извършено престъпление

Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня“: Няма доказателства за извършено престъпление

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Новият филм от вселената на „Властелинът на пръстените“ официално разкри своя Арагорн

Новият филм от вселената на „Властелинът на пръстените“ официално разкри своя Арагорн

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

carmarket.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 8 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 7 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 6 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 8 часа
Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Любопитно Преди 6 минути

Кейти Холмс и Джошуа Джаксън се събраха в Ню Йорк преди общия си филмов проект „Щастливи часове“. 47-годишната актриса впечатли със сияйна визия и сподели тайните си за естествена красота

Стрелба в турско училище, поне един загинал

Стрелба в турско училище, поне един загинал

Свят Преди 7 минути

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

Астероидът Апофис

„Богът на хаоса“ Апофис се завръща: Рядък астероид ще бъде видим с невъоръжено око над Земята

Любопитно Преди 36 минути

Преминаването на астероида 13 април 2029 г. ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

България Преди 46 минути

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им

Любопитно Преди 54 минути

Гост в този епизод е консултантът по детско развитие Анна Влаева

<p>Учен от Китай се призна за виновен за странна контрабанда в САЩ</p>

Депортират китайски учен от САЩ: Опитал да внесе опасни бактерии в пратка с дамско бельо

Свят Преди 59 минути

Разследване на ФБР и митническите служби разкрива укритата пратка от Китай

От Кастро до Кадафи – тайният сексуален живот на диктаторите

От Кастро до Кадафи – тайният сексуален живот на диктаторите

Любопитно Преди 1 час

Вижте как тираните използват морала за параван на разврат, изневери и системно насилие зад затворени врати.

Тръмп с първи коментар за Мадяр след загубата на Орбан

Тръмп с първи коментар за Мадяр след загубата на Орбан

Свят Преди 1 час

Въпреки дългогодишното си приятелство с Виктор Орбан, американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепа за новия унгарски лидер Петер Мадяр. Докато Вашингтон се подготвя за работа с „Тиса“, анализатори определят изборния резултат като ключов момент за националистическите движения в Европа

,

Крис Дженър с таен план: Иска Джеф Безос да спаси империята на дъщеря ѝ

Любопитно Преди 1 час

Крис и Кайли Дженър искат да си върнат контрола над Kylie Cosmetics и вече са представили идеята на Джеф Безос

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

Свят Преди 1 час

В Киевската област официални представители също съобщиха за нападение с дронове

Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Свят Преди 1 час

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

Свят Преди 1 час

Докато херцозите на Съсекс започват официалната си обиколка в Австралия, десетки техни кадри от парти в Монтесито бяха заличени от световните фотоагенции. Ситуацията напомня за подобен инцидент със снимки на Ким Кардашиян и липса на форми за съгласие

Израел призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар край Бейрут

Израел призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар край Бейрут

Свят Преди 1 час

Това се случва само ден, след като двете страни обявиха намерение да започнат преки мирни преговори

Никол Кидман

Никол Кидман с разтърсващо признание за следващата роля в живота ѝ

Любопитно Преди 1 час

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Свят Преди 2 часа

Популацията на инвазивния вид нараства и застрашава местни екосистеми и хора

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Любопитно Преди 2 часа

Уна О'Нийл често остава в сянката на великия си съпруг, но за самия Чаплин тя е била центърът на Вселената

Всичко от днес

От мрежата

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Сълзи от щастие: Близначката Алекс разкри пола на бебето си

Edna.bg

Валери Йорданов татуира семейни снимки по тялото си

Edna.bg

Флорентино Перес с усмивка: Обрат? Затова дойдохме (видео)

Gong.bg

Президентът на Мексико разкри дали страната може да приеме мачовете на Иран на Мондиал 2026

Gong.bg

Бащата на Малена Замфирова: Тя се възстановява светкавично бързо

Nova.bg

Андрей Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Nova.bg