Подкаст "Тройка по никое време"

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Много често, отново в неформалното си общуване, употребяваме и множество чуждици, голяма част от които имат точно българско съответствие

5 юни 2026, 11:17
Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?
Източник: Тройка по никое време

О бикновено се смята, че доброто владеене на книжовния ни език, особено в говорната му форма, е привилегия на високо образованите хора. Че е вид разкош, без който можем и да минем, особено когато сме в неформална среда, сред „свои“ хора, с които ползваме един и същ диалект, сред приятели, роднини или колеги, с които употребяваме специфични изрази, които често са жаргонни или диалектни.

Много често, отново в неформалното си общуване, употребяваме и множество чуждици, голяма част от които имат точно българско съответствие. В последните години наблюдаваме и особен вид жаргон, или сленг, роден от дигиталната ера, при който чуждици се побългаряват като запазват чуждия си корен, но се подчиняват на граматичните закони на езика ни. Така се раждат парадоксалните „лайкваме“, „ъплоудваме“, „копипействаме“и мн. други, в резултат на което се получава ... тотална бангаранга!

Това е световно явление и не е непременно нещо лошо. Разбира се, много от изразите и думите могат да се „изчистят“ и заменят с български аналози, но има случаи, когато това просто не е възможно. Някои чуждици са толкова сполучливи, че просто се налагат безапелационно в световен мащаб, така че опитите им за замяна звучат малко смешно – кой днес би казал „щракам“ или „цъкам“, вместо кликвам? Думата „клик“ вече дотолкова трайно е навлязла в българския речник, че ражда и фразеологични изрази като „на един клик разстояние“, например.

Това отменя ли необходимостта да говорим и пишем правилно, според нормите на книжовния ни език? Категорично не.

Преди всичко трябва да се знае, че книжовният език – писмен и говорим, е един от белезите за държавност на всяка една независима страна. Той подлежи на нормиране и кодификация, като с тази задача се заема държавен орган. Това е Българската академия на науките и по-специално Институтът за български език, където се съхранява официалната норма на езика.

Езикът не е затворена система, а своеобразен жив организъм, който се развива във времето, търпи еволюция, променя речниковия си запас и дори някои граматични правила. Кое е правилно или неправилно, кое е полезно или вредно за езика – последната дума има именно БАН. Всяко последно издание на „Речник на българския език“ има силата на закон за езика. Отнася се както за правилното изписване, така и за правилното изговаряне на думите в съвременния български език. По него се ръководят всички учители, чиновници и официални лица, според граматичните правила, отразени в него, се пишат всички официални документи и текстове в България, а правоговорната норма трябва, или поне би трябвало, да е задължителна за всички официални длъжностни лица – управници, политици, чиновници, учители, както и за публичните лица в медиите и културните институции – артисти, журналисти, писатели и т.н.

Съвременният български книжовен език не се е появил от само себе си. Корените му са в говоримата и писмена реч на възрожденските просветители и книжовници, които демократизират езика и го доближават до говорния език в произведенията си, спрямо средновековните образци.

След възстановяването на българската държава през 1878 година на дневен ред се появява необходимостта от единен български език, писмен и говорим, за универсална употреба в държавните институции, социалната и публичната сфера, образованието, науката и средствата за обществено осведомяване. През 1899 е приет първият официален правопис, следват няколко писмени реформи. По-важни от тях са тези през 1921-ва и 1945-та година, когато отпадат няколко старобългарски букви – малка и голяма носовка, ятовата гласна, и краесловният „Ъ“. Постепенно отпадат и остатъците от падежи, заменени от конструкции с предлози, напр.: „Мама Стояну думаше“ от народните песни в съвременната говорна норма става „Майката казваше на Стоян“.

Развитието на езиковата наука и стремежът за чистота на писмения и говорим български език раждат и неговите фанатични радетели. Движението за „изчистване“ на езика се нарича „пуризъм“ (от “purus” - чист, лат.), а негов най-виден представител в България е ученият-енциклопедист Иван Богоров, когото обикновено свързваме с „драсни-пални клечица“ вместо кибрит, но употребяваме напълно естествено, без да се замислим, че са негово дело, думите вестник, вместо дотогавашното „газета“, часовник, вместо „сахат“, и още: лекарство, книжнина, четец, пратеник, предимство, цветарник, дъждобран, забележка ... и много други.

Множество интересни примери за развитието на езика, за негова правилна и неправилна употреба днес, можем да чуем от доц. д-р Красимир Куцупаров – актьор, режисьор, истинска легенда в дублажа, преподавател. С него Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“ в подкаста „Тройка по никое време“ обсъждат необходимостта от запазване на чистотата и правилния говор в публичния сектор, „ниската“ топка в много медии, както и нуждата от специално внимание върху познаването и употребата на книжовния български език. Внимание върху смисъла, правилното използване, изписване и произнасяне на думите, без които не можем. Защото това не е привилегия, а ежедневна необходимост. Владеенето на книжовния език и правилната му употреба е фундаментално условие за развитие на обществото ни във всякакъв смисъл – от културен до морален. И е задача както на обществото и неговите публични институции, училища, университети, медии, така и на семейството. Да научим децата си да говорят и пишат правилно, на книжовен български език, е дълг и грижа на всеки отговорен родител в съвременна България.

български език книжовен език езикова култура БАН чуждици пуризъм правопис правоговор езикова норма езикова еволюция
Последвайте ни
Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

След инцидента край Кресна: Експерти напомнят правила за безопасност по време на гръмотевична буря

След инцидента край Кресна: Експерти напомнят правила за безопасност по време на гръмотевична буря

Заснеха опозорения бивш принц Андрю с огромно петно на лицето

Заснеха опозорения бивш принц Андрю с огромно петно на лицето

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 12 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 17 часа
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 12 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дженифър Лопес с дъщеря си Еме през 2022 г.

Статистически абсурд: Защо децата на Холивуд масово сменят пола си

Свят Преди 26 минути

Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

България Преди 29 минути

Брокер е обвинен в схема с десетки потърпевши купувачи

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

България Преди 48 минути

Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната

Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 55 минути

Гледайте новия епизод тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

"Това е политически санаториум": "Възраждане" искат да се закрие комисията по досиетата

"Това е политически санаториум": "Възраждане" искат да се закрие комисията по досиетата

България Преди 1 час

Костадин Костадинов заяви, че комисията харчи милиони и не работи ефективно

Шарън Стоун

Шарън Стоун сподели последната капка, сложила край на брака ѝ

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда разкри, че е решила да се разведе, след като тогавашният ѝ съпруг Фил Бронстийн реагирал с ярост на вероятността тя да си направи двойна мастектомия заради тумори. Мъжът ѝ напуснал стаята и я обвинил, че постъпва „нелепо“

Църквата уволни топ екзорсист, дръзнал да свърже НЛО с демоните

Църквата уволни топ екзорсист, дръзнал да свърже НЛО с демоните

Свят Преди 1 час

Католическият архиепископ на Вашингтон отстрани в сряда известен свещеник от поста екзорсист на архиепископията, след като той направи публични изявления, в които предположи, че наблюденията на НЛО са дело на демони

AI е по-скъп от човешките служители (засега)

AI е по-скъп от човешките служители (засега)

Технологии Преди 1 час

Използването на изкуствен интелект за замяна на хора в момента не е икономически изгодно за повечето компании. Това обаче може да се промени с развитието на технологията и намаляването на разходите за разработка и употреба

<p>Русия реагира на писмото на Зеленски за мирни преговори</p>

Кремъл: Путин ще бъде информиран за писмото на Зеленски

Свят Преди 1 час

Путин ще се запознае с предложението по-късно, потвърдиха от Кремъл

Билет за финала на Мондиал 2026 се продава за безумните 11.5 милиона долара

Билет за финала на Мондиал 2026 се продава за безумните 11.5 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Космическата оферта се появи в официалната платформа на ФИФА, но парадоксът е, че пропускът е за едно от най-лошите места на стадиона с ограничена видимост. От централата обявиха, че нямат контрол над цените, но прибират 30% комисиона

Военнослужещи разчистват къщи в село Тича след потопа

Военнослужещи разчистват къщи в село Тича след потопа

България Преди 1 час

Река Камчия излезе от коритото си и заля около 30 къщи, започва оценка на щетите

<p>Донев: ЕК ще върви по процедура за обявяване на свръхдефицит на България</p>

Гълъб Донев: ЕК твърдо ще върви по процедура за обявяване на свръхдефицит на България

България Преди 2 часа

Очакват се строги мерки и анализ на структурата на държавните разходи

<p>Тръмп: Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена</p>

Доналд Тръмп обяви политически митинг вместо концерт за 250-годишнината на САЩ

Свят Преди 2 часа

Причината е отказът на артисти да участват в програмата

Звезда от „Топ Гън“ беше намушкан до смърт, убиецът направи зловещо признание

Звезда от „Топ Гън“ беше намушкан до смърт, убиецът направи зловещо признание

Свят Преди 2 часа

Актьорът Джеймс Хенди е бил намушкан смъртоносно с нож от сина на приятелката си в Лос Анджелис. При пристигането на полицията заподозреният Майкъл Гледхил им помахал и казал, че „той е човекът, когото търсят“

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Свят Преди 2 часа

Докладвани са разрушения, жертви и свалени десетки безпилотни апарати

Как се стигна до челния сблъсък на два трамвая в София

Как се стигна до челния сблъсък на два трамвая в София

България Преди 2 часа

Основната версия за инцидента е техническа грешка, допусната от единия от ватманите. Само бързата реакция на колегата му в другия трамвай е предотвратила по-голяма трагедия

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън не сдържа емоциите си до млада майка, преборила рака

Edna.bg

Все така влюбени след 9 години: Луиза и Мартин Макариев с годишнина

Edna.bg

"Левски на Левскарите" поиска свикване на Общо събрание на "сините"

Gong.bg

В Испания: Реал Мадрид се насочва към звезда на ПСЖ

Gong.bg

Звездата от "Топ гън: Маверик" Джеймс Хенди е убит в дома си

Nova.bg

Живот сред мухъл, студ и с тежко сърдечно заболяване: Историята на 12-годишната Ани

Nova.bg