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Шарън Стоун сподели последната капка, сложила край на брака ѝ

Холивудската звезда разкри, че е решила да се разведе, след като тогавашният ѝ съпруг Фил Бронстийн реагирал с ярост на вероятността тя да си направи двойна мастектомия заради тумори. Мъжът ѝ напуснал стаята и я обвинил, че постъпва „нелепо“

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Ш арън Стоун е решила да сложи край на втория си брак заради начина, по който тогавашният ѝ съпруг е реагирал по време на стряскащ здравословен проблем.

(Във видеото: Шарън Стоун се оказа родственик на двама френски крале)

В понеделнишкия епизод на подкаста на Дейвид Беню „Човекът, който повярва в мен“ (The Person Who Believed In Me), актрисата от „Първичен инстинкт“ разказа, че в началото на 2000-те години е разбрала, че има тумори в гърдите си, съобщава Page Six.

„Един от тях беше по-голям от размера на цялата ми лява гърда“, спомня си тя.

„Лекарят дойде в къщата ми и каза: „Вижте, смятаме, че трябва да си направите двустранна мастектомия. Това е наистина лошо. Обикновено, когато са стигнали чак дотук, още преди да започнем операцията знаем, че е рак“, разкрива тя.

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Стоун, която е на 68 години, сподели, че е била сигурна, че туморите ѝ са доброкачествени.

„Казах: „Нямам рак““, сподели тя в подкаста и добави: „А [лекарят] каза: „Вие не решавате това“. На което отвърнах: „Аз решавам. Аз решавам това. Аз взимам решението“.

В крайна сметка Стоун решава да се подложи на операция, „защото не ми е до шеги“.

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Тогавашният съпруг на Стоун обаче ясно показал, че не подкрепя решението ѝ.

„Съпругът ми каза: „Това е нелепо““, спомня си тя и допълва: „Стана и излезе от стаята“.

Водещият на подкаста Дейвид Беню попита Стоун: „Коя част беше нелепа?“

Тя отговори: „Това, че щях да си направя двустранна [мастектомия]. Той беше яростен“.

Беню попита: „О, а не това, че ракът, ако беше вярно, можеше да ви убие?“

„Не, не“, отвърна Стоун.

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Номинираната за „Оскар“ актриса сподели, че съпругът ѝ е бил разстроен, защото е щяло да се наложи да бъдат отстранени и двете ѝ гърди.

„И тогава лекарят му каза: „Ако имах повече пациентки като нея, днес щеше да има повече живи жени. Трябва да седнете“. А аз казах: „Аз вземам решенията, не ти““, сподели тя.

Стоун допълни, че реакцията на съпруга ѝ в крайна сметка е довела до разпадането на връзката им.

„Това беше краят на брака. Това беше всичко. Тогава той приключи с мен. Всичко свърши“, заяви тя.

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„Всичко приключи още в самата стая. Просто се усещаше. Свърши. Просто свърши. Той смяташе, че постъпвам нелепо. Мислеше, че е глупаво. Смяташе, че сама вземам твърде много решения“, добави Стоун.

Въпреки че Стоун не назова конкретно име, тя беше омъжена за втория си съпруг Фил Бронстийн от 1998 до 2004 г.

В крайна сметка туморите на актрисата от „Жената котка“ се оказаха доброкачествени и не се наложи тя да се подлага на двойна мастектомия.

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През 2021 г. Стоун разкри, че когато се е подложила на операцията за отстраняване на туморите, лекарят твърди, че ѝ е поставил по-големи гръдни импланти без нейното съгласие.

Медията Page Six е направила опит да се свърже с Бронстийн за коментар, но не е получила отговор.

Шарън Стоун през годините
32 снимки
Шарън Стоун
Шарън Стоун
Шарън Стоун
Шарън Стоун
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