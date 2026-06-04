България

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

За кратко е настанала суматоха в квартала, а граждани са подали и поредица от сигнали на тел. 112

4 юни 2026, 23:17
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Източник: iStock/GettyImages

Д вама души са арестувани с кокаин след гонка с полицията в София тази вечер. Акцията е проведена в квартал „Овча купел”, предава NOVA.

Заловиха стотици дози фентанил в София

След кратко преследване на автомобил с пазарджишка регистрация, служителите на „Криминална полиция” при Шесто РУ са арестували шофьора и спътницата му. Това е станало около детска градина „Детелина”. 

За кратко е настанала суматоха в квартала, а граждани са подали и поредица от сигнали на  тел. 112.

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Според полицията двамата арестувани са дилъри от популярните напоследък Телеграм групи. Открити са дози кокаин у тях. 

Източник: NOVA    
София полиция арест кокаин
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Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

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