Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Д вама души са арестувани с кокаин след гонка с полицията в София тази вечер. Акцията е проведена в квартал „Овча купел”, предава NOVA.

Заловиха стотици дози фентанил в София

След кратко преследване на автомобил с пазарджишка регистрация, служителите на „Криминална полиция” при Шесто РУ са арестували шофьора и спътницата му. Това е станало около детска градина „Детелина”.

За кратко е настанала суматоха в квартала, а граждани са подали и поредица от сигнали на тел. 112.

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

Според полицията двамата арестувани са дилъри от популярните напоследък Телеграм групи. Открити са дози кокаин у тях.