Втори контейнер от потъналия „Contship Jet“ достигна брега край Бургас, трети приближава Синеморец

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М орето изхвърли на брега край Бургас втори контейнер, част от товара на потъналия контейнеровоз „Contship Jet“. Корабът беше ударен от морски дронове и потъна край Шабла в края на октомври.

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Областният управител на Бургас Дико Диков съобщи, че контейнерът е застопорен сред скалите и към момента не може да се пристъпи към изваждането му.

Източник: NOVA

Денонощна охрана и оглед от Военна полиция за контейнера край Арапя

„В момента при тези условия нищо не можем да направим. Ще чакаме да се успокои морето. Дори водолази да влязат, има опасност за здравето и живота им“, заяви той пред NOVA.

По думите му, когато метеорологичните условия позволят, цистерната ще бъде изтеглена с малък плавателен съд. Наблюдението на обекта ще продължи през следващите два-три дни.

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Междувременно стана ясно, че още един контейнер се приближава към брега край Синеморец. Предстои по номера на съоръжението да бъде установено какъв товар превозва.

Заради лошото време и местоположението на обектите изваждането им засега е невъзможно. През следващите дни ще се търсят варианти за изтеглянето на трите контейнера на брега, където да бъдат извършени огледи.

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Контейнер с коледна украса беше открит край „Арапя“

Вчера на скалите в района на къмпинг „Арапя“ беше открит друг контейнер, за който първоначалните данни сочат, че съдържа коледна украса.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура.

Контейнерите са част от товара на „Contship Jet“, който потъна след атака с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Всичките 18 души от екипажа бяха спасени.

По данни на Военноморските сили около 20 контейнера са паднали зад борда след атаката. Сред превозваните товари е имало и опасни вещества, което налага проверка на всеки открит обект и оценка на риска от евентуално замърсяване на морето.