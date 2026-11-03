Официално: ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент

Д ва дена след балотажа на президентските избори, ЦИК обяви окончателните резултати. При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят с 57,566% или 1 093 852 гласа. Двойката Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 39.483% или 750 251 гласа.

От 6 584 025 души, имащи право на глас, това право са упражнили 1 902 933 души. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа. „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души или 2.951%.

ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

Как преминаха президентските избори

Президентските избори се проведоха в два тура. Първият беше на 25 октомври, когато нито една от кандидатпрезидентските двойки не получи необходимата подкрепа за победа още на първия тур.

До балотажа на 1 ноември достигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. На втория тур Йотова и Вълчев спечелиха с убедителна преднина.

Кандидатпрезидентската двойка на Гюров и Кандев получи по-висока подкрепа сред гласувалите в чужбина, но това не промени крайния резултат от вота.

Йотова ще бъде първата жена, избрана за президент на България

С победата си Илияна Йотова става първата жена, избрана за президент на България. Преди това тя беше вицепрезидент в продължение на девет години, а след напускането на президентския пост от Румен Радев през януари 2026 г. изпълняваше функциите на държавен глава.

Йотова и Вълчев трябва да встъпят в длъжност на 22 януари 2027 г., когато започва новият петгодишен президентски мандат.