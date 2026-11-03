DARA с първи сингъл след „Евровизия“, представи парчето "Bad Idea"

П евицата Дарина Йотова – DARA представи новия си англоезичен сингъл, озаглавен „Bad Idea“. Песента дава първи поглед към нейния предстоящ първи изцяло англоезичен албум, който е планиран за 2027 г. Проектът представлява енергично поп парче с електронни влияния, бърз танцувален ритъм и характерните вокали на изпълнителката, а флиртуващият текст улавя привличането в късните часове на нощта и импулса за отдаване на момента въпреки предупредителните знаци, пише Edna.bg.

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Парчето е написано от DARA в съавторство с Виктор Тел, Линеа Сьодал (позната като Nea) и Туан Рей, като продукцията е дело на Виктор Тел и Twan Ray, а самият запис е реализиран в Швеция. Авторите зад проекта имат редица световни успехи – Виктор Тел е сред създателите на „So Am I“ на Ейва Макс и „Die For Me“ на Зейн Малик, Линеа Сьодал е съавтор на световния хит „Lush Life“ на Зара Ларсон, а Туан Рей участва в проекта „Halfway“ с диджеите Yves V и Bhaskar. За официалния видеоклип, заснел се в София, DARA работи с режисьорката Касандра Пауъл и оператора Йоанис Павлос Михелопулос.

„Толкова се вълнувам да споделя Bad Idea. Bangaranga ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм“, споделя изпълнителката.