Шишков: Одитът на Сметната палата показва анатомията на управлението на ГЕРБ от 2009 до 2025 г.

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„Одитът на Сметната представлява анатомията на управлението на ГЕРБ от 2009 до 2025 година, заедно с всички сглобени сглобки от пет години насам“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти.

Одит разкри: АПИ сключила договори за 18,2 млрд. лева при налични 11,4 млрд.

Той припомни протестите на строителните фирми на жълтите павета през 2021 г., когато държавата им дължеше над 800 млн. лева за възложени дейности без осигурено финансово обезпечение. По думите му същата практика се е повторила през 2024 и 2025 г. чрез анекси и договори, сключвани от редовни и служебни правителства.

„Пак имаме възложено строителство, пак имаме строителство, което е изпълнено, за което обаче няма осигурено финансиране, и пак има задължения на държавата към пътните фирми. Абсолютно същият сценарий от 2021 година, който ние тогава разказахме“, подчерта Шишков, цитиран от NOVA.

Шишков: Така се прикрива дефицитът

Министърът обясни и защо сертификатите за извършени ремонти не са били подписани от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

„В момента, в който ги приемат, трябва да поискат фактури от фирмите. В момента, в който поискат фактури от фирмите, дефицитът в България става различен. Това е част от прикрития дефицит“, заяви Шишков.

Той допълни, че по редица подобни казуси са подавани сигнали, и призова прокуратурата да предприеме действия.

„Време е вече и прокуратурата да се събуди“, каза министърът.

Попитан за констатациите в доклада, че АПИ няма разработени базови методики за работа, Шишков отговори, че този въпрос се обсъжда от месеци. Като първа стъпка вече е предложена нова структура на пътната агенция, която предвижда съкращаване на щатни бройки. На тази основа ще бъдат създадени и нови правила за функционирането на ведомството.

Защо не е прекратена поръчката за обхода на Кресна

По отношение на обществената поръчка за обхода на Кресна като част от автомагистрала „Струма“ Шишков обясни защо процедурата не е била прекратена. По думите му параметрите и цената са били определени от предходни правителства.

„Ако го бяхме спрели, защото вече щяха да ни съдят, фирмата щеше да предяви претенции за пропуснати ползи. Щяхме да загубим пари от съдебния спор, щяхме да загубим две години време и в един момент при нова обществена поръчка цената щеше да бъде още по-висока“, посочи министърът.

На въпрос дали в Министерския съвет са обсъждани зачестилите бомбени заплахи в страната и извънредно кацналият самолет на летище „София“, Шишков заяви, че темата е извън прекия му ресор и че има достатъчно ангажименти в повереното му министерство.