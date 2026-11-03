Футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина след сблъсък на терена

Ф утболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина на 30-годишна възраст в резултат на травми, получени при сблъсък на терена по време на мач в понеделник.

Де Мигел първоначално беше третиран на терена, след като получи сърдечен арест след сблъсък в края на добавеното време с вратаря на Андора Хесус Овоно, преди да бъде откаран по спешност в болница. Мачът беше прекратен след инцидента, пише The Independent.

Първоначално от Тенерифе съобщиха, че той е „стабилен, въпреки тежестта на състоянието си“ в интензивното отделение на Университетската болница „Нуестра Сеньора де Канделария“ в Санта Крус, преди да съобщят, че неврологичният му статус се е влошил в ранните часове във вторник.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Клубът от испанската Втора дивизия разпространи изявление, че той е починал в 8:00 часа във вторник. В него се казва: „Със съкрушени сърца, с буца в гърлото и неспособни да повярваме, че това е истина, ние от CD Тенерифе съобщаваме за трагичната смърт на Хесус де Мигел Аламеда.

Няма думи за утеха. Няма абсолютно нищо, което да облекчи това непреодолимо чувство на скръб.

Ние заставаме зад неговото скърбящо семейство, неговите близки и цялата футболна общност на Тенерифе, която днес оплаква този жесток обрат на събитията.

Семейството на Хесус де Мигел би искало да благодари на всички за изразената подкрепа и от дъното на сърцата си моли тяхното лични пространство да бъде уважено в този ужасен момент.“

Асоциацията на испанските футболисти също изрази „дълбока скръб“ от смъртта му, като написа:

„Неговата загуба оставя огромна празнота сред онези от нас, които споделяха неговата страст към футбола, ангажираността му към футболната общност и работата му в защита на правата на колегите професионалисти.

Съветът на директорите, всички служители на AFE и футболната общност изказват най-дълбоки съболезнования на неговото семейство, приятели и близки, както и на съотборниците му в Клуб Депортиво Тенерифе.

В тези моменти на огромна скръб ви изпращаме цялата си любов, подкрепа и солидарност. Винаги ще бъдете част от нашето семейство. Почивай в мир, приятелю“.

В изявление от Андора се казва: „Със счупени сърца искаме да изпратим най-искрените си съболезнования на семейството на Хесус де Мигел, на всички негови съотборници, приятели и на CD Тенерифе. Почивай в мир“.

Резултатът беше 2:2, когато Де Мигел беше изведен сам срещу вратата, а вратарят Овоно излезе напред и се сблъска с него в областта на гърдите. Овоно, който получи директен червен картон за влизането, веднага се втурна към него, тъй като Де Мигел изглеждаше неподвижен, заедно с други играчи от двата отбора и медицинския щаб, преди 30-годишният футболист да бъде откаран в болница.

Де Мигел, който направи своя професионален дебют през 2015 г. за Леганес Б, подписа тригодишен договор с Тенерифе през 2025 г. и помогна на клуба да спечели промоция обратно във Втора дивизия, отбелязвайки 11 гола в 29 мача.