Парите ни

Инфлацията стига 6,1%, БНБ предупреждава: Натискът у нас е по-силен от еврозоната

По европейската методика поскъпването се ускорява от 5,6% през септември до 6% през октомври

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

3 ноември 2026, 12:57
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Годишната инфлация през октомври 2026 г. се очаква да бъде 6,1%, а месечната – 1,3%. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ).

Спрямо септември най-голямо увеличение на цените се очаква в групите „Облекло и обувки“ (7,4%), „Развлечения, спорт и култура“ (7%) и „Образователни услуги“ (2,5%).

По-висока от средната за еврозоната

Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), по който се сравняват страните в еврозоната, годишната инфлация през октомври се очаква да бъде 6%, а месечната – 0,8%, показва оценката на НСИ. Най-силно поскъпват „Облекло и обувки“ (7,1%), „Развлечения, спорт и култура“ (2,7%) и „Образователни услуги“ (2,5%), а леко поевтиняване с по 0,1% се очаква при „Транспорт“ и „Услуги на ресторанти и хотели“.

Радев: ЕЦБ може да вдигне лихвите още през декември, инфлацията у нас стига 6%

През септември инфлацията по ХИПЦ в България е била 5,6% при средно 3,8% за еврозоната, посочи по-рано днес управителят на БНБ Димитър Радев на форума на OMFIF в София. „Тези стойности показват, че инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната“, каза той.

Според Радев общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност, но националните условия продължават да имат значение – вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране.

Лихвите може да се вдигнат отново

Значителна част от инфлацията в еврозоната се дължи на цените на енергоносителите, които са се повишили повече от предвиденото в септемврийските прогнози на ЕЦБ, посочи Радев. Засега базисната инфлация остава относително стабилна и няма широко пренасяне на енергийния шок върху заплатите, но рисковете остават.

Инфлацията е 5,7%, картофите и горивата поскъпнаха

ЕЦБ остави лихвите без промяна на 29 октомври след увеличението през септември. Според Радев паузата не означава, че затягането е приключило. През декември ЕЦБ ще разполага с актуализирани прогнози и ако данните потвърдят, че инфлационният натиск става по-устойчив, може да се наложат допълнителни увеличения на лихвите. „Това не означава предварителен ангажимент за конкретно решение“, уточни той.

Малката кошница поскъпва с 0,7% за месец

Индексът на цените на малката кошница, който следи стоките и услугите за най-нискодоходните 20% от домакинствата, се очаква да се повиши с 0,7% за месец и с 2,4% на годишна база. Спрямо септември нехранителните стоки в нея поскъпват с 1,4%, хранителните продукти – с 0,6%, а услугите – с 0,1%.

Експресната оценка на НСИ е изчислена на база около 90% от планираните ценови регистрации за месеца. Окончателните данни за октомври ще бъдат публикувани на 16 ноември.

Редактор: Маргарита Костадинова
инфлация НСИ цени ЕЦБ лихви еврозоната Димитър Радев поскъпване икономика ИПЦ
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