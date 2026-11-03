България

Сигнали за бомби в Казанлък, Стара Загора и Ловеч, евакуираха служители

През последните седмици подобни заплахи са почти ежедневие

Василена Василева Василена Василева

3 ноември 2026, 12:00
Сигнали за бомби в Казанлък, Стара Загора и Ловеч, евакуираха служители
Източник: iStock Photos

Ч етири сигнала за поставени взривни устройства са получени по електронната поща в Казанлък. Един от злонамерените имейли е изпратен до Общинската болница в града. В момента се извършват проверки по всички сигнали.

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Междувременно сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Стара Загора. Заплахата е изпратена на електронната поща на Окръжната прокуратура.

Заради сигнала всички институции, които се помещават в сградата, са преустановили работа. Съдебната палата ще остане затворена до 13 часа. Делата, насрочени за днес, по които не е проведено съдебно заседание, ще бъдат отложени за друга дата, като страните ще бъдат призовани.

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Това е пореден сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора. През октомври също бяха получени няколко подобни заплахи.

Сигнали за взривни устройства са подадени и в Ловеч. Служители на обществени сгради били евакуирани, след като около 10:30 часа заплахи са получени на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд.

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От съда в Ловеч съобщиха, че на официалния имейл адрес са получени две заплахи за поставено взривно устройство в сградата. Очаква се работата в Съдебната палата да бъде възстановена след 13.00 часа.

Подобни сигнали постъпиха и вчера, а през последните седмици те са почти ежедневие.

Редактор: Василена Василева
Източник: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора, Даниела Балабанова, кореспондент на БТА в Ловеч    
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