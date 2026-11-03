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Игли и пирони в лакомствата за Хелоуин: Полицията разследва опасни случаи в Австрия и Германия

Полицията в Австрия и Германия разследва тревожна серия от случаи на открити игли и пирони в лакомства за Хелоуин, след като 10-годишно момиче пострада от скрита игла в шоколадче, а криминалистите проверяват следи и в социалните мрежи

3 ноември 2026, 12:50
Игли и пирони в лакомствата за Хелоуин: Полицията разследва опасни случаи в Австрия и Германия
Източник: БТА

Т ази година полицията съобщи за многократни случаи на открити пирони и игли в сладкиши, раздавани на децата на празника Хелоуин в провинциите Горна Австрия и Щирия.

Последното съобщение по тази тема на австрийското радио и телевизия ОРФ е от Амщетен, провинция Долна Австрия, където устата на десетгодишно момиченце е била наранена от игла, скрита в шоколадче.  

Семейството на момичето подало сигнал за случая в съответното полицейско управление, съобщи говорителят на полицията Йохан Баумшлагер пред ОРФ. Засега няма данни случаят да е свързан с инцидентите в другите федерални провинции. Разследването се координира от Федералната криминална служба, уточни говорителят на полицията.

Все още не е ясно дали тези деяния може да са били провокирани от публикации в социалните мрежи или от подобни случаи в Германия. И там през уикенда деца открили игли и други метални предмети в сладкишите, събрани по време на Хелоуин. Полицията е съобщила за подобни случаи в германските провинции Тюрингия, Баден-Вюртемберг, Бавария, Долна Саксония и Райнланд-Пфалц. 

Източник: БТА/Цветана Делибалтова    
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