Игли и пирони в лакомствата за Хелоуин: Полицията разследва опасни случаи в Австрия и Германия

Т ази година полицията съобщи за многократни случаи на открити пирони и игли в сладкиши, раздавани на децата на празника Хелоуин в провинциите Горна Австрия и Щирия.

Последното съобщение по тази тема на австрийското радио и телевизия ОРФ е от Амщетен, провинция Долна Австрия, където устата на десетгодишно момиченце е била наранена от игла, скрита в шоколадче.

Семейството на момичето подало сигнал за случая в съответното полицейско управление, съобщи говорителят на полицията Йохан Баумшлагер пред ОРФ. Засега няма данни случаят да е свързан с инцидентите в другите федерални провинции. Разследването се координира от Федералната криминална служба, уточни говорителят на полицията.

Все още не е ясно дали тези деяния може да са били провокирани от публикации в социалните мрежи или от подобни случаи в Германия. И там през уикенда деца открили игли и други метални предмети в сладкишите, събрани по време на Хелоуин. Полицията е съобщила за подобни случаи в германските провинции Тюрингия, Баден-Вюртемберг, Бавария, Долна Саксония и Райнланд-Пфалц.