ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за малкия и средния бизнес заради скъпия ток

Г ЕРБ-СДС внася проект за решение на Народното събрание, с което да бъдат осигурени 100% месечни компенсации за бизнеса за цената на тока над 92 евро/MWh, считано от 1 октомври 2026 г.

"Прогресивна България": Сметките за парно и ток няма да се повишат заради по-скъпия газ

Предложението беше анонсирано в понеделник от бившия енергиен министър и настоящ депутат Жечо Станков. Според него ежемесечното получаване на компенсация ще даде на бизнеса предвидимост на разходите за енергия.

"Ако предложението бъде прието, компенсации ще получават всички представители на малкия и средния бизнес – от фризьорския салон до кварталния магазин. Ако предложението на ГЕРБ-СДС не бъде прието, този месец сметките за ток на бизнеса ще бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с лятото тази година", предупреди бившият енергиен министър.

Предложенията ще бъдат представени по-късно днес от народните представители Жечо Станков и Теменужка Петкова.